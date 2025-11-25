通知がなく、電子書籍に集中できる！kindle端末が最大30%オフ！【Amazonブラックフライデー】セールでお得に読書を楽しもう！
電子書籍を持っている方も、そうでない方も、読書経験をより豊かに！
Amazon Kindle
kindle端末のメリットは、充電持ちがよいこと、反射やブルーライトが控えめで目に優しいこと、通知や他アプリに誘惑されることもないので、読書に集中できることが挙げられます。
是非、kindle端末をお得にゲットして快適に読書時間を楽しもう！
12/1 23:59まで「Amazonブラックフライデー」セールが開催中！ 今なら読書にピッタリなグッズがお安く購入できるかもしれません。本記事では、ダ・ヴィンチWeb編集部が特におすすめするセール商品をピックアップしてご紹介します。お買い逃しなく！
※以下の商品情報は2025年11月25日12時現在のものです。内容の変更や売り切れ、値段の変動、セールの終了などがある可能性があります。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
※AmazonブラックフライデーはAmazonによる期間限定のセールです。
■【30%オフ】Amazon Kindle
Amazonブラックフライデーセール特価：13,980円（30%OFF！）
Amazon Kindle
■【29%オフ】Kindle Paperwhite
Amazonブラックフライデーセール特価：19,980円（29%OFF！）
Kindle Paperwhite
■【24%オフ】Kindle Paperwhite シグニチャーエディション
Amazonブラックフライデーセール特価：24,980円（24%OFF！）
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション
■【25%オフ】Kindle Scribe Notebook Design
Amazonブラックフライデーセール特価：42,980円（25%OFF！）
Kindle Scribe Notebook Design
■【25%オフ】New Amazon Kindle Colorsoft
Amazonブラックフライデーセール特価：29,980円（25%OFF！）
New Amazon Kindle Colorsoft
※11月25日時点の情報です。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月25日12時現在のものです。
