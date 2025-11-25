連日クマの目撃情報が後を絶ちません。そんな中、有害鳥獣による里山被害への対策の一環として下高井郡木島平村の高校生が駆除されたクマなどを使ったジビエ料理を学びました。



リンゴ畑で器用に実を取り、食べるクマ。その姿は長野市の善光寺近くでも…。県内各地で相次ぐクマの目撃情報。



こうした中、木島平村の下高井農林高校では有害鳥獣による里山被害の対策の一環としてジビエ料理講習会が開かれました。学んだのは環境創造コースの2年生26人。





これまで授業の中で「シブガキ応援隊」としてクマの生態や環境整備、出没調査などを行っています。クマの人的被害などを踏まえ、県は11月14日、対策本部を設置し対策を強化。捕獲されたクマは全頭駆除することを決めました。主に駆除されたクマは猟友会などが自家消費するか埋設もしくは焼却して処分されます。下高井農林高校では有害鳥獣の活用を検討しようと猟友会が駆除したクマとシカを使ってジビエ料理を学びました。Q.普通の肉と違いますか？「やっぱり硬いですね。弾力があるというか」生徒たちは大きく硬い肉に悪戦苦闘。しばらくすると…。♪トントントン慣れてきたのか様になってきました。その後は野菜と一緒にいためたり、肉は皮に包んだり。シカ肉のいため物とクマ肉のシューマイなど4品を完成させました。「いただきます！」「う～～ん！うわ！うま！」「めっちゃぷにぷにしています」「クマが人里に来るのは困ることだが結局それも人の都合であるので捕まえたクマをこうやって命に感謝して食べるというのはすごく大事なことだろうなと」「クマの対策とかで地域に貢献できつというのは幸せなことでもあるので今後も考えていきたい」命の大切さも学んだ生徒たち。今後も地域に合ったクマ対策を考えていきたいとしています。