机の上をすっきり収納！デスク用本棚をお得にゲットして快適に読書時間を楽しもう！

サンワダイレクト 机上ラック

12/1 23:59まで「Amazonブラックフライデー」セールが開催中！ 今なら読書にピッタリなグッズがお安く購入できるかもしれません。本記事では、ダ・ヴィンチWeb編集部が特におすすめするセール商品をピックアップしてご紹介します。お買い逃しなく！

※以下の商品情報は2025年11月25日12時現在のものです。内容の変更や売り切れ、値段の変動、セールの終了などがある可能性があります。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

※AmazonブラックフライデーはAmazonによる期間限定のセールです。

■【42%オフ】デスク上置き棚 収納ラック

Amazonブラックフライデーセール特価：1,565円（42%OFF！）

デスク上置き棚 収納ラック 多種組み立て方式 卓上


デスク上置き棚 収納ラック 多種組み立て方式 卓上

■【25%オフ】デスク上収納ラック 穴あけ不要

Amazonブラックフライデーセール特価：2,834円（25%OFF！）

デスク上収納ラック 穴あけ不要


デスク上収納ラック 穴あけ不要

■【15%オフ】サンワダイレクト 机上ラック

Amazonブラックフライデーセール特価：5,480円（15%OFF！）

サンワダイレクト 机上ラック


サンワダイレクト 机上ラック

■【16%オフ】山善(YAMAZEN) ブックスタンド (本立て)

Amazonブラックフライデーセール特価：3,699円（16%OFF！）

山善(YAMAZEN) ブックスタンド (本立て)


山善(YAMAZEN) ブックスタンド (本立て)

■【10%オフ】机上ラック 本棚 有孔ボード

Amazonブラックフライデーセール特価：12,474円（10%OFF！）

机上ラック 本棚 有孔ボード


机上ラック 本棚 有孔ボード

※11月25日時点の情報です。

※本ページで紹介する情報は、2025年11月25日12時現在のものです。