歌手・MINMI（50）が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。今年12月後半に中国でのツアーを予定していたものの、開催延期となったことを発表した。高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に対して中国政府が反発を強める中、中国で日本のエンタメ関連のイベント中止が相次ぐなど、影響が広がっている。

MINMIは「実は12月後半、初中国五大都市ツアーの計画がありましたが、延期となりました！」と報告。「中国にもチケットを買って待っててくれた人達がいるなんて、、少し残念だけど」と無念さをにじませながらも「改めて平和なムードの中、ツアー開催される事 楽しみにします！」とつづった。

「シャナナ☆」「サマータイム！！」などの楽曲で知られるMINMIは、5年ほど前から米国に移住。海外でも精力的な音楽活動を続けている。

22日にはフォークデュオ「ゆず」がアジアツアー「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」全公演中止を発表。「やむを得ない諸事情により、全公演を中止させていただくこととなりました」と説明した。アジアツアーは中国の香港と上海、台湾・台北の3都市で開催予定だった。

18日には吉本興業が中国・上海で予定していた「第11回上海コメディフェスティバル」での「よしもとコメディスペシャル」4公演を中止すると発表。同イベントは、上海国際芸術節の一環として世界各国から作品が集う国際的文化交流プロジェクト。吉本興業は2019年から参加し、今年で4回目の出演を予定しており、間寛平、テンダラー、陣内智則らが参加予定だった。

17日には男性11人組グループ「JO1」が、今月28日に開催を予定していた中国でのファンイベントの中止を発表している。