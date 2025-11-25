欧州株　まちまち、売り先行も下げ渋る
東京時間19:16現在
英ＦＴＳＥ100　 9536.57（+1.66　+0.02%）
独ＤＡＸ　　23205.44（-33.74　-0.15%）
仏ＣＡＣ40　 7965.39（+5.72　+0.07%）
スイスＳＭＩ　 12639.91（-14.21　-0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:16現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46430.00（-84.00　-0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6705.50（-15.75　-0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24847.00（-101.25　-0.41%）