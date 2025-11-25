欧州株 まちまち、売り先行も下げ渋る
欧州株 まちまち、売り先行も下げ渋る
東京時間19:16現在
英ＦＴＳＥ100 9536.57（+1.66 +0.02%）
独ＤＡＸ 23205.44（-33.74 -0.15%）
仏ＣＡＣ40 7965.39（+5.72 +0.07%）
スイスＳＭＩ 12639.91（-14.21 -0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:16現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46430.00（-84.00 -0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6705.50（-15.75 -0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24847.00（-101.25 -0.41%）
