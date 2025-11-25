Hi-STANDARD、今のハイスタを象徴する「Our Song」MV公開
Hi-STANDARDが11月26日、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をCDリリースする。同アルバムから「Our Song」のミュージックビデオが公開となった。
MV監督は、東京とLAをベースに活動するの映像ディレクターPennackyが務め、Hi-STANDARDの真骨頂である演奏シーンにフォーカスした。演奏シーンを通してバンドを構成する3人の人間性、生き様が滲み出るような仕上がりとなった。
「Our Song」は全国CDショップ117店舗で先行試聴を実施した楽曲だ。長い歳月を経てなお変わらないバンドの芯と、全世代の心に届く普遍的な励ましが交差する、“今の Hi-STANDARD”を象徴する楽曲でもある。Hi-STANDARDがこれまで積み重ねてきた“絆”と“仲間”という核心を、現在の自分たちの視点から真正面から描き出した「Our Song」は、転んでも立ち上がり続けてきた生き様をそのままサウンドに落とし込み、同じように日々の現実と向き合う人々へ寄り添うメッセージとして昇華した。
かつてHi-STANDARDの音楽ともに進んで来た世代は、今では家族を持ち、仕事や人生の節目に立つ“大人”も多い。責任や役割が増えるなかで、ふと立ち止まり、これからを見失いそうになっても、その現実を真正面から受け止め、“それでも、また歩き出せる”というエネルギーを示すこと──それは幾つもの困難を越えてきたHi-STANDARDだからこそのメッセージソングとして届けられる。
■ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』
2025年11月26日リリース
PZCA-119 \2000(without tax)
CD予約：https://hi-standard.lnk.to/snb
配信：未定
1 Song About Fat Mike
2 Our Song
3 Moon
4 A Ha Ha
5 Book Of Revelation(Cover)
6 Stand By Me
■Hi-STANDARD LIVE SCHEDULE
＜Pre Show＞
▼2025年
12月23日(火) 東京・LIVE HOUSE FEVER
open18:30 / start19:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
＜Hi-STANDARD「Screaming Newborn Baby Tour」＞
▼2026年
1月12日(月/祝) 新潟・朱鷺メッセ
open18:00 / start19:00
（問）FOB新潟 025-229-5000
2月20日(金) 大阪・大阪城ホール
open18:00 / start19:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
3月03日(火) 福岡・DRUM LOGOS
open18:00 / start19:00
GUEST：ENTH
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
3月05日(木) 愛知・名古屋ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
GUEST：SHANK
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
3月11日(水) 宮城・SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
GUEST：HONEST
（問）ノースロードミュージック仙台 022-256-1000
4月08日(水) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
GUEST：KUZIRA
（問）H.I.P. 03-3475-9999
4月19日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
https://hi-standard.jp/snbtour/
