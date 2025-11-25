マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が24、25日両日に今年の神宮大会で初優勝を飾った九州国際大付の球児へ指導を行った。濃密な2日間の中で、高校野球における「甲子園」や「タイブレーク制度」について持論を語った。

秋の王者を訪れ指導することを決め、負荷を上げた練習中に負傷してしまったという驚きの“あいさつ”で始まった今年2校目の高校生指導。イチローさんらしい会話のキャッチボールで生徒たちの緊張は徐々にほぐれていった。

アップが始まりイチローさんは軽いランニングで体を温める。その最中に、練習補助をかって出てくれた3年生部員と言葉を交わした。

イチローさん「夏はどこまで」

生徒「県大会決勝で負けました」

イチローさん「甲子園、いいよね、やっぱり。めっちゃ暑いじゃない、今。（夏の）甲子園でやらしたら危ないって声もあるし、京セラ（ドーム）でやらしてもいいって声もあるけど」

生徒たち「甲子園がいい」

イチローさん「甲子園だよね。タイブレークはどう思う？僕は12回やらせてほしい。12回までやって、それで決まらなかったら13回から（タイブレークをやればいい）。どう思う？」

生徒「考えたことがないです」

その答えを聞いたイチローさんは、笑いながら「考えろ！」とツッコミ。生徒たちに笑いが起こる中「ルールに沿ってやる、という感じか」と理解を示した。

今年の夏は朝の部と夕方の部の2部制を導入し酷暑対策を行った。メジャー、プロ野球を含め時短の考えが広がる中で、イチローさんは高校野球における「タイブレーク導入」や「甲子園」という場所について自身の考えを生徒たちに明かした。

イチロー氏の高校生指導は20年から6年連続。20年智弁和歌山、21年は国学院久我山（東京）、千葉明徳（千葉）、高松商（香川）、22年に新宿（東京）、富士（静岡）、23年の旭川東（北海道）、宮古（沖縄）、24年は大冠（大阪）、岐阜（岐阜）、そして母校の愛工大名電（愛知）を指導。今年は8、9日両日に新潟・中越高を指導し、九州国際大付が2校目で通算13校目となった。