この時期、富山県内で収穫されている大豆が、今年は不作の恐れがあります。収穫時期になっても茎や葉が枯れない「青立ち」が影響しているとみられ、農家や関係者は心配しています。清水記者がお伝えします。



砺波市小杉の大豆畑です。おととい、収穫が行われていました。



生産を行っている林中部営農組合は、今年、コメの転作作物としておよそ50ヘクタールの畑で「シュウレイ」という品種の大豆を栽培しました。





大豆は一般的に、茎や豆のさやが枯れ、葉も落ちてから数日後が収穫の目安とされます。しかし今年はなかなか枯れない「青立ち」が発生し、例年は10月下旬に行う収穫が始まったのが11月中旬で、半月以上遅くなりました。また、豆の実りが例年に比べて悪いうえ、早く実った大豆が収穫前にさやの中で腐ってしまい、商品にならないなどの影響が出ています。一方、魚津市ではきょう、JAによる大豆の初検査が行われました。検査したのは、今月7日から刈り取られたエンレイとシュウレイ、あわせて17トン余りです。検査では、大豆の重さや水分量を調べたり、しわの有無や色をチェックしたりしました。きょうの検査分は品質の低下はみられなかった一方で、青立ちの影響などで、市内の大豆の収穫量はやや少なくなるのではと見られています。「青立ち」が発生した原因についてJAうおづの担当者は。JAうおづ営農企画課営農指導担当 高縁 大課長「一番ありますものは、この気候変動、特に7月の水不足が大きなものだと思っております。もうひとつありますのは、今年につきましては10月の中頃から一気に寒くなりましたが、それまでずっと高温できておったと。そうしましたら、どうしても植物というのは、自分が生きれると思ったら、なかなか子孫を残す方向に生育が移らないもんですから」また県によりますと、青立ちの発生は夏場が猛暑で雨が少なかったほか、今年はカメムシが多く発生し、豆の汁を吸ったことで、茎や葉との生育のバランスが崩れたことも原因と考えられるということです。青立ちは県内で広く発生しているということで、収穫量などへの影響が心配されます。今後の大豆栽培に向けて県は、カメムシの防除や水分不足を防ぐなど、具体的な対策を検討するとしています。