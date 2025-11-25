「あっ入れた…」高級ヘアアイロン窃盗の瞬間　30〜40代の女が店頭のデモ機を上着で隠し盗む　北海道・札幌市中央区

北海道・札幌市にある美容室のスタッフが目撃した窃盗の瞬間。

11月21日午後1時半ごろ、左手にバッグと上着をかけ入店した女。

商品を物色し、店員が近くを離れると、商品の1つを手にし、周囲を見渡します。

すると、商品を上着で隠し、会計をすることなく店を出ていったといいます。

女が盗んだものは、売り物ではなく“見本”の商品。

実際に購入すると約3万円する“高級ヘアアイロン”です。

被害に遭った美容室の店長は「デモ機で実際に試せるように置いているもの」と話します。

盗まれたことに気づいたのは翌日。

スタッフで防犯カメラの映像を確認すると、窃盗の瞬間が映っていました。

映像を確認するスタッフの「持って…持ってますね」「あっ入れた…」という声も記録されています。

窃盗犯の女は30代から40代に見えたといいます。

被害に遭った美容室の店長は「商品を体感できるよう、使えるように置いているものなので返してほしい」と話しています。

防犯カメラを確認した店は被害届を提出。

警察は窃盗事件として捜査しています。