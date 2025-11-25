ExWHYZ¡¢Î¾AÌÌ¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¤è¤êmayu¤¬ºî»ì¤·¤¿¡Ö¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×Àè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ü¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¸ø³«¤â
ExWHYZ¤¬¡¢12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡ÖDON¡ÇT CRY / ¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤ÎÎ¾AÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¤Î¡Ö¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îmayu¤¬Zinee¤Èºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡ÖNOT SORRY¡×¡ÖFIRST STEP¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¡×Åù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µ×ÊÝÅÄ¿¿¸ç¡ÊJazzin¡Çpark¡Ë¤¬ºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¿´¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÁÖ²÷¤Ê¼ÀÁö´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢11·î26Æü0»þ¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️mayu ¥³¥á¥ó¥È
¼«Ê¬¼«¿È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤È»×¹Í¤¬½ä¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Î¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤òµÅ¤¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éZinee¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê²Î»ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÂ¤Ã¤¿¤ê¾Ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡ª¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢DONGROSSO¡ÊMONDO GROSSOÂçÂô¿°ì+¤É¤ó¤°¤ê¤º¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢feat.»²²Ã¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖDON¡ÇT CRY¡×¤Ï´û¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ãExWHYZ TOUR 2025 ¡ÆWide Open¡Ç¡ä¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤â¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥»¥à¤È²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê2¶Ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢9·îËö¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó²ò¶Ø¤«¤é3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¸ø³«¡¢Á´¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ±ÇÁü¤¬MV¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖDON¡ÇT CRY [Behind The Scenes]¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÈÅù¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¾ÜºÙ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª11·î24Æü¤Î¡ãExWHYZ TOUR 2025 ¡ÆWide Open¡Ç¡äºë¶Ì¸ø±é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼mayu¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÞî±³«ºÅ¤¬¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¿¶ÂØ¤äÊ§¤¤Ìá¤·¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ExWHYZ¤Ï¡¢12·î27Æü¤ËÅìµþKanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ë¤Æ3¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ãExWHYZ Special Live ¡Æµ¡Ç -3rd Anniversary Final & Year End Party-¡ä¤ò³«ºÅ¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î3²Õ½ê¤ò¤Þ¤ï¤ë½é¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡ãExWHYZ in th UK Tour¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¢£Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/ExWHYZ_Regret
¢§ÇÛ¿®Ãæ
ExWHYZ feat. DONGROSSO¡ÖDON¡ÇT CRY¡×
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/ExWHYZ_DC
¢§´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«Ãæ
¢£¡ãExWHYZ Special Live ¡Æµ¡Ç -3rd Anniversary Final & Year End Party-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Kanadevia Hall (µìTOKYO DOME CITY HALL)
³«¾ì 16:30 / ³«±é17:30
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/56161
◾️2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDON¡ÇT CRY / ¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
CDÍ½Ìó¡§https://lnk.to/ExWHYZ_DC_ec
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
CD¼ýÏ¿¶Ê¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
M-1¡¡DON¡ÇT CRY / ExWHYZ feat. DONGROSSO
M-2¡¡¥ê¥°¥ì¥Ã¥È
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]
¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPCH-89619
¡¦Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ>
ExWHYZ presents ¡ÆCLUB Ex Vol.1¡Ç
2025.04.05 Spotify O-EAST
xYZ
D.Y.D
Unknown Sense
ANSWER [¥á¥É¥ì¡¼]
Des Speaching [¥á¥É¥ì¡¼]
Îº [¥á¥É¥ì¡¼]
¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à [¥á¥É¥ì¡¼]
Obsession [¥á¥É¥ì¡¼]
SHOWTIME
Day After Day (¥Ñ¥½¥³¥ó²»³Ú¥¯¥é¥Ö¥«¥Ð¡¼)
Wanna Dance
Our Song
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼Éû²»À¼¼ýÏ¿(½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß)
Bonus Contents
DON¡ÇT CRY [Behind The Scenes]
¢¡ÄÌ¾ïÈ×[CD]
¡ï1,250¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§UPCH-80633
¢£¡ãExWHYZ TOUR 2025 ¡ÆWide Open¡Ç¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
11.29¡ÊÅÚ¡ËÄ¹ÌîCLUB JUNK BOX[Ä¹Ìî]
OPEN 16:15 / 17:00
11.30¡ÊÆü¡Ë¶âÂôREDSUN[ÀÐÀî]
OPEN 17:15 / START 18:00
12.20¡ÊÅÚ¡ËGORILLA HALL OSAKA[Âçºå]
OPEN 16:00 / START 17:00
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/51551
