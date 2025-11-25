鈴木実貴子ズが、2026年1月28日にリリースするメジャー2ndアルバム『いばら』の発売を記念して、47都道府県を訪れ、路上ライブを行う企画＜いばらのみち＞の開催を発表した。

＜いばらのみち＞と題した路上ライブツアーは、鈴木実貴子ズが更なる成長のきっかけを求める中、新アルバム「いばら」に準えて、企画実施が決定したとのこと。

ツアーの日程としては、12月1日から12月4日に四国、12月21日から12月25日に関西に加え、三重県の全7府県、2026年1月2日から1月6日にかけて九州を訪れる。

また、泥に塗れた新しいアーティスト写真も公開された。

なお鈴木実貴子ズは、バンド史上最大規模のワンマンライブを12月13日に東京・鶯谷ダンスホール新世紀にて開催する。

■＜AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』＞ 2025年

12月1日（月）〜12月4日（木）：徳島県・香川県・愛媛県・高知県

12月21日（日）〜12月25日（木）：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県

2026

1月2日（金）〜2026年1月6日（火）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。

■メジャー2ndアルバム『いばら』

2026年1月28日（水）リリース

CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込） ▼収録曲

全10曲収録予定 ※曲数変更の可能性あり

■ワンマンライブ＜危機一発＞ 2025年12月13日（土）＠東京・鶯谷 ダンスホール新世紀

※チケット詳細は近日発表