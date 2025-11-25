Number_i¡¢¿·¶Ê¡ÖLAVALAVA¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×¡ØNo.¶(Deluxe)¡ÙÇÛ¿®¸ÂÄê¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Number_i¤¬¡¢¡ØNo.¶ (Deluxe)¡Ù¤ò12·î1Æü¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡ä¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¡ØNo.¶(Deluxe)¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤Ë¿·¶Ê¡ØLAVALAVA¡Ù¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Á´17¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÇÛ¿®¸ÂÄê¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×¤È¤Ê¤ë¡£
¸½ºßSpotify¡¢Apple Music¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇNumber_i¤Î³Ú¶Ê¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤ÈWinter ver.¤ÎCanvas¤ä¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸«¤é¤ì¤ë´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¡ØTHE_i -what is Number_i-¡ÙBlu-ray
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë
Í½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë0:00
Amazon.co.jp¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÍ½Äê
▶https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTLNMVZ3/
