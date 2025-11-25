W杯予選フィリピン代表にBリーグ勢が選出…元琉球タマヨや元信州アバリエントスもロスター入り

11月25日、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1』の男子フィリピン代表（FIBAランキング37位）が発表され、Bリーグに所属する選手も選出された。

今回発表されたロスターには、レバンガ北海道をけん引するドワイト・ラモスと、群馬クレインサンダーズでプレーするエージェー・エドゥが入ったほか、元琉球のカール・タマヨ、元信州ブレイブウォリアーズのロン・ジェイ・アバリエントスらも名を連ねた。

前十字靭帯断裂で長期離脱中のカイ・ソット（越谷アルファーズ）は、候補選手18名に入っていたものの選外。10月17日付で京都ハンナリーズとの契約解除が発表されていたジェイミー・マロンゾも候補止まりとなった。

フィリピン代表は今予選でアジアカップ王者のオーストラリア代表、ニュージーランド代表、グアム代表と同じグループAに入っており、11月28日と12月1日に行われるWindow1では、グアム代表（同81位）とホーム＆アウェーの2連戦を戦う。





【動画】ドワイト・ラモスが29得点…名古屋D戦のプレーハイライト映像