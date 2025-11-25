[11.25 ACLEリーグステージ第5節](春川)

※19:00開始

主審:ハリド・サレフ・アルトゥライス

<出場メンバー>

[江原FC]

先発

GK 21 パク・チョンヒョ

DF 23 マルコ・トゥチ

DF 34 ソン・ジュンソク

DF 47 シン・ミンハ

DF 99 カン・ジュンヒョク

MF 4 ソ・ミヌ

MF 28 イ・スンウォン

FW 7 キム・テウォン

FW 9 キム・ゴンヒ

FW 19 パク・サンヒョク

FW 42 モ・ジェヒョン

控え

GK 1 イ・グァンヨン

DF 13 イ・ギヒョク

DF 20 チョ・ヒョンテ

DF 24 パク・ホヨン

DF 73 ユン・イルロク

MF 14 キム・デウ

MF 18 キム・カングク

MF 26 キム・ミンジュン

MF 36 ファン・ウンチョン

MF 70 コー・ボンチュル

MF 8 カン・ユング

FW 27 キム・ドヒョン

監督

チョン・ギョンホ

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 望月ヘンリー海輝

DF 19 中山雄太

DF 26 林幸多郎

DF 50 岡村大八

MF 8 仙頭啓矢

MF 18 下田北斗

FW 10 ナ・サンホ

FW 11 増山朝陽

FW 90 オ・セフン

控え

GK 13 守田達弥

GK 44 新井栄聡

DF 2 今井智基

DF 3 昌子源

MF 16 前寛之

MF 23 白崎凌兵

MF 28 チャ・ジェフン

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 7 相馬勇紀

FW 9 藤尾翔太

監督

黒田剛