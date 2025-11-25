江原FCvs町田 スタメン発表
[11.25 ACLEリーグステージ第5節](春川)
※19:00開始
主審:ハリド・サレフ・アルトゥライス
<出場メンバー>
[江原FC]
先発
GK 21 パク・チョンヒョ
DF 23 マルコ・トゥチ
DF 34 ソン・ジュンソク
DF 47 シン・ミンハ
DF 99 カン・ジュンヒョク
MF 4 ソ・ミヌ
MF 28 イ・スンウォン
FW 7 キム・テウォン
FW 9 キム・ゴンヒ
FW 19 パク・サンヒョク
FW 42 モ・ジェヒョン
控え
GK 1 イ・グァンヨン
DF 13 イ・ギヒョク
DF 20 チョ・ヒョンテ
DF 24 パク・ホヨン
DF 73 ユン・イルロク
MF 14 キム・デウ
MF 18 キム・カングク
MF 26 キム・ミンジュン
MF 36 ファン・ウンチョン
MF 70 コー・ボンチュル
MF 8 カン・ユング
FW 27 キム・ドヒョン
監督
チョン・ギョンホ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
DF 50 岡村大八
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 増山朝陽
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 2 今井智基
DF 3 昌子源
MF 16 前寛之
MF 23 白崎凌兵
MF 28 チャ・ジェフン
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛
