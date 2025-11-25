【特集】ギリシャ出身の芸術家の制作現場に密着：初のガラス細工にも挑戦し、新潟の自然を表現【新潟】
ギリシャ出身の芸術家が新潟市内に2カ月半滞在し、アート制作に挑戦しています。ガラスや銅器など様々な素材を使い、日本や新潟の自然を表現する制作現場に密着しました。
キラキラと輝く複雑な形をした〝ガラス〟。針金で天井に吊るされています。
ギリシャ出身の芸術家 ダナイ・コツァキさんの作品です。ダナイさんは9月から新潟市に滞在し、ガラスアートや彫刻・植物を使ったバイオアートなどを組み合わせた作品制作に取り組んでいます。
ダナイさんが参加したのは『アーティスト・イン・レジデンス』という一定期間滞在し、交流を通して作品制作やそれに伴うリサーチ活動などを行うプログラム。新潟市では国内外から芸術家を募集し、2018年から年8組ずつ・これまでに50人以上が参加しました。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「子どものころからずっと日本に来たいと思っていました。アーティスト・イン・レジデンスは、人とのつながりや日本の芸術の核心に触れることができるから。」
日本文化が好きだというダナイさん。国内の活動拠点を探すなかで、新潟市のプログラムへの応募を決めたといいます。
作品制作に協力するのは、新潟市秋葉区にあるガラス工房『秋葉硝子』。
ダナイさんは、これまでにもガラスの容器を作品に用いてきましたが、ガラス細工に挑戦するのは今回が初めてだといいます。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「大学時代からガラス作品を作りたいと思っていましたが、ギリシャではガラス工房を見つける機会がありませんでした。ついにほぼ人生をかけて夢見てきたガラス作品をつくる機会に巡り合えたのです。」
10月上旬から週に1回ほど、工房を訪れ制作を進めてきました。
この日取り組むのは、竹とガラスを組み合わせる作品です。竹の中に熱したガラスを入れて息を吹き入れていきます。形を保つためには、すぐに風をかけてガラスの温度を下げる必要があり、職人と協力して作業を進めます。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「ガラスを吹くのは簡単。難しいのはパイプをガラスの真ん中にして、ガラスが崩れないようにすること。」
職人らの協力を得て、作品づくりに挑戦して約3週間－
吹きガラスの工程すべてを自分一人でできるまで上達していました。
■秋葉硝子 照井康一代表
「彼女はやっぱり覚えが早い。最初にここでやったときも、すぐ(ガラスが)吹けた。すごい。」
■秋葉硝子 長谷川洋平さん
「おもしろいですね。いままでいつもやっていないような作業とか。」
ダナイさんの作品のコンセプトは、生態系や生命といった『自然』です。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「私は生態系、とくに小さなスケールの生態系をコンセプトに制作活動をしている。だからガラスを素材に選んだ。ガラスは小さな風景を内包できるから。」
ヨーロッパの東南端に位置するギリシャ共和国。
幼少のころから芸術に興味があったダナイさんは、美術大学に進学し彫刻に関する分野を専攻しました。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「5歳のころから記憶にある限り、ずっと絵を描くことや作品をつくることを楽しんでいました。」
卒業後は大きな作品をつくることにも挑戦し、ギリシャで彫刻の分野で賞を受賞。その後、奨学金を受けながら1年間インドネシアへの留学やオーストラリアの展覧会にも参加するなど、様々な国で制作活動に取り組んできました。
今回のテーマは『呼吸』。
キラキラと輝く複雑な形をした〝ガラス〟。針金で天井に吊るされています。
ギリシャ出身の芸術家 ダナイ・コツァキさんの作品です。ダナイさんは9月から新潟市に滞在し、ガラスアートや彫刻・植物を使ったバイオアートなどを組み合わせた作品制作に取り組んでいます。
ダナイさんが参加したのは『アーティスト・イン・レジデンス』という一定期間滞在し、交流を通して作品制作やそれに伴うリサーチ活動などを行うプログラム。新潟市では国内外から芸術家を募集し、2018年から年8組ずつ・これまでに50人以上が参加しました。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「子どものころからずっと日本に来たいと思っていました。アーティスト・イン・レジデンスは、人とのつながりや日本の芸術の核心に触れることができるから。」
日本文化が好きだというダナイさん。国内の活動拠点を探すなかで、新潟市のプログラムへの応募を決めたといいます。
作品制作に協力するのは、新潟市秋葉区にあるガラス工房『秋葉硝子』。
ダナイさんは、これまでにもガラスの容器を作品に用いてきましたが、ガラス細工に挑戦するのは今回が初めてだといいます。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「大学時代からガラス作品を作りたいと思っていましたが、ギリシャではガラス工房を見つける機会がありませんでした。ついにほぼ人生をかけて夢見てきたガラス作品をつくる機会に巡り合えたのです。」
10月上旬から週に1回ほど、工房を訪れ制作を進めてきました。
この日取り組むのは、竹とガラスを組み合わせる作品です。竹の中に熱したガラスを入れて息を吹き入れていきます。形を保つためには、すぐに風をかけてガラスの温度を下げる必要があり、職人と協力して作業を進めます。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「ガラスを吹くのは簡単。難しいのはパイプをガラスの真ん中にして、ガラスが崩れないようにすること。」
職人らの協力を得て、作品づくりに挑戦して約3週間－
吹きガラスの工程すべてを自分一人でできるまで上達していました。
■秋葉硝子 照井康一代表
「彼女はやっぱり覚えが早い。最初にここでやったときも、すぐ(ガラスが)吹けた。すごい。」
■秋葉硝子 長谷川洋平さん
「おもしろいですね。いままでいつもやっていないような作業とか。」
ダナイさんの作品のコンセプトは、生態系や生命といった『自然』です。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「私は生態系、とくに小さなスケールの生態系をコンセプトに制作活動をしている。だからガラスを素材に選んだ。ガラスは小さな風景を内包できるから。」
ヨーロッパの東南端に位置するギリシャ共和国。
幼少のころから芸術に興味があったダナイさんは、美術大学に進学し彫刻に関する分野を専攻しました。
■ギリシャ出身 ダナイ・コツァキさん(33)
「5歳のころから記憶にある限り、ずっと絵を描くことや作品をつくることを楽しんでいました。」
卒業後は大きな作品をつくることにも挑戦し、ギリシャで彫刻の分野で賞を受賞。その後、奨学金を受けながら1年間インドネシアへの留学やオーストラリアの展覧会にも参加するなど、様々な国で制作活動に取り組んできました。
今回のテーマは『呼吸』。