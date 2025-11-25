「ホロライブEN」ラオーラ・パンテーラ、喉の手術のため配信活動休止を発表「今まで以上に強くなって戻ってくるよ！」 日米ファンから応援が殺到
「ホロライブプロダクション」傘下の英語圏向けVTuberグループ「ホロライブEnglish」に所属するラオーラ・パンテーラさんが、25日までにエックスを更新。喉の手術に伴い、配信活動を一時休止することを発表した。
【写真】喉の手術を公表したラオーラさんに、日米ファンから応援の声が殺到
ラオーラさんは自身のYouTubeチャンネルで、声がうまく出せなくなってしまう「声帯結節」を患ったことを明かし、手術を受けるため活動を休止することを報告。エックスでも「11月27日から喉の手術を受けるために、そしてその後にちゃんと休むために、配信をお休みします。どれくらいの期間いなくなるのかわからないけど、回復を真剣に取り組むって約束するよ。早くみんなのところに戻れるようにね」と説明している。
さらにファンを安心させるように、「私の帰りを待ってて！ 絶対に今まで以上に強くなって戻ってくるよ！」と力強く復帰への意欲もコメントした。
この投稿には英語圏はもちろん、日本のファンからも「元気になって帰ってきてね！」「ラオーラちゃんの喉がばっちり治るようにパワーを送るよ！」「最後の回復を心からお祈りします！！ グッドラック」「お大事に、ゆっくり休んでね！ ここで帰ってくるのを待ってるよ」など、温かい応援メッセージが寄せられている。
引用：「Raora Panthera」エックス（＠raorapanthera）
