Snow Man・ラウール、目黒蓮『SHOGUN 将軍』出演にエール「お互いに刺激しながら」
Snow Manの目黒蓮とラウールが25日、都内で開催された「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』授賞記者会見に出席。ラウールが、『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演する目黒への思いを語った。
【写真】目黒蓮、凛々しい表情が美しすぎる！
「THE ONES TO WATCH」は、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた者など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃える、ファッション誌『VOGUE JAPAN』によるアワード。2025年はVERDY、大月壮士、北川景子、佐野勇斗、Snow Man、HANA、見上愛、横浜流星が受賞し、受賞者らが記者会見に登壇した。なお、Snow Manからは目黒、ラウールが代表で出席。北川、横浜は都合により欠席となった。
受賞に対し、ラウールは「VOGUEさんから賞をいただけるというのはとても光栄」、目黒は「Snow Manのメンバーもみんな喜んでいましたし、『すごい光栄なことだよね』という話をしました」とコメント。また、ラウールは2025年を振り返り、「Snow Manとしてはデビュー5周年を迎えて、ファンの方々に直接ありがとうを言える場所があったりとか、交流ができた」と口にした。
ラウールは続けて「個人としてはですね、来年公開予定の映画を2本ほど撮影しました。1つは葬儀屋さんの話で2月公開になります。1つは漫画の実写化なんですけど『SAKAMOTO DAYS』という作品の公開を予定しておりまして。今は、現在放送中のドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』という…」と目黒の出演作を列挙するボケを繰り出す。目黒は「それ俺だね！」「ダブルブッキングしてるのかと思った」とのツッコミで、会場に集まった報道陣の笑いを誘った。
さらに、2026年の目標を問われた際には、自身の衣装を「見方によっちゃ新人漫才師みたい」と例えたラウールが「今年は1年間ほど、とあるオーディションに参加させてもらっていまして、無事合格させてもらいまして、1年間海外で撮影をさせてもらうことが決定していて。『SHOGUN 将軍』という作品なんですけど」と目黒の出演作品を用いたボケを再び発動。目黒が「俺だな、それ」とツッコミを入れて笑いを誘ったところで、ラウールは改めて「グループ活動としては、めめ（目黒）がいない時間も発生しちゃうんですけど、お互いに刺激しながら（活動したい）」と語った。
そして、目黒は「Snow Manというグループは、すごくありがたいことに何十年とかけてもできないかもしれないことを、デビューさせていただいて5年という時の中で色々経験させていただいて、それはすごく嬉しいこと」としみじみ。その上で、グループについて「新しい目標をまた見つけ出さなくちゃいけない時期なのかなと思っていて。なので、みんなで一緒の目印に向かえる、一緒に抱ける夢を見つけていけたら。ファンの皆さんに『本当に休ませてもらえないなぁ』と思ってもらえるような、楽しい景色が見せられたらいいなと思っています」と力を込めた。
