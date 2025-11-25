日向坂46正源司陽子＆藤嶌果歩『bis』にペアで2度目の登場！「パーティみたいな空気感で撮影を行えたのが幸せでした」（藤嶌）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の4期生、正源司陽子と藤嶌果歩が、12月1日発売の『bis』冬号（光文社）の裏表紙と誌面に登場。ペアで裏表紙を飾るのは、2024年秋号に続いて2度目となる。

■“しょげかほと過ごす特別なホリデイ”企画を掲載

ファッションシュートでは、クリスマスやお正月など、ホリデイシーズンを彩る様々なアイデアをシェアする“しょげかほと過ごす特別なホリデイ”企画を実施。ホームパーティでケーキを食べたり、プレゼント交換をしたり…と、ふたりのリアルなホリデイの過ごし方を彷彿させるシチュエーションで撮影し、正源司と藤嶌はホリデイ気分を高める華やかな6ルックを纏った。さらにホリデイコフレや冬のおこもり美容アイテムなどを全7ページで紹介している。

姉妹のように息のあったふたりの共演をぜひともお見逃しなく。

■正源司陽子 コメント

とっても可愛らしい雰囲気の中で、同期の藤嶌と一緒にクリスマスやパーティ感のある撮影ができて楽しかったです。『bis』は昨年出させていただいた時のちょっと大人っぽい秋メイクをすごく参考にさせていただいて、ブラウン系のアイシャドウを購入して試してみたりとか、新しい扉をたくさん開いてくださった雑誌で感謝しています。

■藤嶌果歩 コメント

私自身クリスマスが大好きなので、今回のテーマがうれしかったですし、同期の正源司と一緒にケーキを食べたり、本当にパーティみたいな空気感で撮影を行えたのが幸せでした。初めて出させていただいたファッション誌が『bis』さんだったので、本当にうれしい思い出でいっぱいです。今回やっていただいた束感前髪も普段やることがないので、ミーグリとかで取り入れていきたいと思いましたし、これからもファッションを楽しみたいなって思います。

■書籍情報

2025.12.01 ON SALE

『bis』冬号

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「クリフハンガー」

