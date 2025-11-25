えええ、【ダイソー】で買えちゃうなんて！ ハシゴしてでも欲しい♡「ミッキーバッグ」

冬のデイリーカジュアルで使えるバッグを探しているなら、持つだけで気分が上がりそうなキャラクターもののアイテムをチェックしてみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ダイソー】でゲットできるミッキーのバッグ。ミッキーの刺繍入りデザインが可愛らしく、コーデのワンポイントになるかも。実用性もデザイン性も備わったバッグなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

A4サイズ対応！ 上品なモノトーンカラーのバッグ

【ダイソー】「トートバッグ（ミッキーマウス）」\550（税込）

ナチュラルな風合いでカジュアルコーデの相棒になりそうなトートバッグ。シックなモノトーンカラーなので、プライベートはもちろん通勤用にも使えそうです。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「A4のファイルが余裕で入ります」とのことで、収納力にも期待。フロントにはミッキーとロゴの刺繍が入っており、プチプラとは思えない高級感を漂わせます。持ち手が長めにデザインされているため、肩掛けも可能なのが嬉しいポイント。

冬ムードを盛り上げる中綿入りのトートバッグ

【ダイソー】「ナイロントートバッグ（ミッキーマウス）」\330（税込）

普段あまりキャラクターものを持たないという大人女性も、シックな黒のバッグならトライしやすそうです。フロントにはミッキーの顔とロゴが刺繍されており、可愛らしいワンポイントに。中綿入りのぷっくりとしたフォルムで、持つだけで冬ムードが高まりそう。レポーターのとも*さんによると「持ち手は約55cmの中綿入りで、ふわふわ触感が気持ちいい」とのことで、荷物が多い日も肩への負担を軽減できるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M