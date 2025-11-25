川崎での豊富な指導経験を持つ福島の寺田周平監督が、3年目のシーズンへ

J3の福島ユナイテッドFCは11月25日、寺田周平監督が2026年シーズンも引き続きチームの指揮を執ることを正式発表した。

寺田監督は神奈川県出身で、1975年6月23日生まれ。指導者としてのキャリアは2011年からスタートし、古巣の川崎フロンターレでアカデミーのコーチや監督、トップチームコーチなどを歴任。豊富な指導経験を積み、2024年シーズンから福島の監督に就任した。

クラブの発表に際し、寺田監督は「引き続き、監督を務めさせていただくこととなりました。今シーズンは思うように勝ち点を積み上げることができませんでしたが、トレーニング、試合を重ねる中で、多くの経験を経て、選手、スタッフと共に成長できたと実感しております」とコメント。

さらに、「福島ユナイテッドFCの監督として、3年目のシーズンを迎えられる幸せを感じると同時に、みなさまの期待に応える結果を残さなければいけないという責任も強く感じています」と、来季への強い決意を表明した。監督は、まずは今週末のリーグ最終戦でプレーオフ進出を果たすべく、戦い抜く意向を示している。

SNS上では「絶対に上位カテゴリーからオファー来てたと思う」「うおお！」「来季も楽しみ！」「これはやばい。アツい」「嬉しい連絡！」「ビックニュース！」「嬉しいサプライズ！」「大きな補強」「寺田さんと一緒にJ2昇格しよう」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）