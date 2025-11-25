政治団体・NHKから国民を守る党（NHK党）副党首の丸山穂高元衆院議員（41）が25日、自身のYouTubeチャンネルでの生配信で、元兵庫県議への名誉毀損の疑いで逮捕、送検された党首の立花孝志容疑者（58）について「弁護士の先生から正式に、党の役員としての稟議というか、どういうふうに進めていくかみたいな、細かくお聞きいただいた」と明かした。



【写真】兵庫県知事選の応援演説で“ぶっ壊～す”ポーズをする斉藤健一郎参院議員

弁護人が24日、立花容疑者と接見。丸山氏は「立花さんとしては、斉藤さんとか川崎さんの離党に関しては、異議がないというか問題がないという認識」と、斉藤健一郎参院議員（44）と副党首の川崎貴浩弁護士（33）の離党を認めたとした。



丸山氏によると「状況次第ですけど、党に関する意思決定とかは、立花さんが外に出るまではフリーズしたい、みたいな意向のようです。活動に関する部分については、特定のルートをつくるように調整している。特定の弁護士の方と特定の人という形で、そこでのやりとりに固めて。特定のルートを介して、今後は党に関するやりとりをやっていく」と説明した。



NHK党の現状について、丸山氏は「（立花容疑者が）逮捕されてからドタバタしてましたが、ちょっと一応前には進んでいるんじゃないかな」と語った。



（よろず～ニュース編集部）