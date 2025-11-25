東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。



25日は一日、雲に覆われ、昼頃は雷雨やひょうが降った所もありました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は全ての地点で10℃を超えました。日中の最高気温は18℃ほどとなりましたが、雨の後は気温が下がり、空気がひんやりと感じられました。



これからの天気です。26日も各地で雲の多い空模様が続くでしょう。ただ、大気の不安定な状態は解消されるので、雨の降る所はほとんどなさそうです。朝は25日よりも冷え込み、内陸部では最低気温が10℃を下回る見込みです。日中の最高気温は16℃ほどで、25日よりやや低くなるでしょう。





続いて週間予報です。木曜日は再び雲が広がり、傘の出番となりそうです。また、黄砂の飛来も続く見通しで、この先の数日間は、交通や健康への影響に注意が必要です。最低気温は一桁の日が多く、この時期らしい冷え込みが続くでしょう。一方、最高気温は平年より高く、20℃に届く日もありそうです。最新の3か月予報が25日、発表されました。12月から来年2月にかけての予想ですので、まさにこの冬の見通しとなります。12月から2月の気温の予想を一気に見ていきます。12月も1月も2月も平年並みの気温になるという予想となりました。ことしは夏が暑く、とにかく長かったです。11月までは平年よりも高い、赤の表示だったのですが、この冬は赤ではなく、しっかり冬らしい寒さになるという予想です。1月は西日本を中心に寒気の影響を受ける可能性があり、この先、白から青に変わることもありそうです。もう一つ、雪に関してですが、今回の冬は降水量が少なくなりそうです。そのため、雪の量も少なくなる可能性が高いと言えそうです。ただ、降水量が少ないということは、空気が非常に乾燥するということなので、この冬は例年以上に火の取り扱いや、風邪などに注意が必要となりそうです。