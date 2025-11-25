米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチロー氏（５２）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２４、２５日の両日、福岡・九州国際大付を指導した。高校生の指導は２０２０年から６年連続１３校目となる。

野球殿堂入りした今年、オリックス時代の恩師である故・仰木彬監督の故郷で野球に打ち込む次世代の子どもと向き合いたいという思いから、数年前からアプローチがあったという同校を訪問。１９日に閉幕した明治神宮大会で優勝を果たした選手たちを祝福しつつ「僕のスタンスは今までと違って、（全国Ｖを果たしたような）この状態のチームと交流するのは初めて。なので、僕が勉強しに来た。（他の）高校生たちに日本一ってこういうチームなんだよって伝えるためにも、みんながどんなレベルなのか知りたい」と意図を明かした。

ただ、訪問３日前、５２歳のレジェンドにアクシデントが起こった。同校の試合を動画でチェックし、「僕も準備しておかないと、ついていけないと思って」と強度の強いランニングを行った際、太ももを肉離れ。そのため「（全力で）走ることができない。みんなに見せることができないので残念。できる範囲でやります」と手負いの状態での指導となった。それでも、来秋ドラフト候補のスラッガー・牟礼翔外野手（２年）とキャッチボールを行い、フリー打撃などを実演するなど可能な範囲で“イチ流”の野球論を惜しみなく選手たちへ伝えた。