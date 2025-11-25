「fwee（フィー）」は、「DIYポケットマルチパレット」を2025年11月22日(土)より全国のフィーアジト『フィーアジト東京』『フィーアジト大阪』『フィーアジトタカシマヤゲートタワーモール店』『フィーアジト福岡』『フィーアジト神戸』にて発売。パレットのケースから中身まで、自分の“好き”を詰め込める特別仕様のカスタムパレットとなる。

■自分好みに選べる6種のパレットケース

既存「ポケットアイパレット」をベースにしたケースに、新カラーとしてブラック・シルバー、さらにホリデーシーズンに映えるグリッター・グリッターピンクが登場。全6種からスタイルに合わせて選べる仕様が嬉しいポイントとなる。

中身はアイシャドウ、グリッター、ハイライター、リップアンドチーク、アイプライマーの5カテゴリー・全38色で構成。好みのカラーや質感を自在にセレクトでき、アイ・チーク・リップまでまとめたオリジナルパレットを完成させる楽しさを叶える。

■商品情報

株式会社BENOW JAPAN

パレットケース 全6色｜660円（税込）パレットミニ 全38色｜385円（税込）