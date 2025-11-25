KNB北日本放送

クマの出没が相次いでいる今年の富山県内、クマに襲われてけがをした人は4人にのぼります。

その今年を上回る9人がけがをしたおととし、クマに襲われて大けがをした富山市の男性が取材に応じました。男性が語る「その時」とは。

クマに襲われた男性
「みんな逃げたかどうか確認してたら、いつの間にかクマの下敷きになっていた。もう、もう血だらけ。もう血だらけ」

左目に今も傷が残る男性。おととし11月16日、当時72歳だった男性は、富山市上今町にある親戚の家の敷地でクマに襲われました。

県内は、おととしの秋もクマの出没が相次いでいました。

被害を防ごうと、男性は親戚の家にあったカキの木で、朝から実を取り除いていました。午前9時すぎ、家の陰から現れたのは一頭のクマ。

クマに襲われた男性
「最初見た時は15メートルぐらい先だった。その時はカキの枝つまんでるから、これを取りに行って構える時間はあったんよ。ここまでは覚えてるんだけど『みんな逃げろ』って言って、逃げたかどうか横見てる間にやられてるから、全くどうやられたか覚えてない」

クマは男性にのしかかり、顔をひっかきました。さらに「こら！」と声を出した、この家の男性の太ももにかみついてその場を去りました。

男性はクマが狙いを定めて襲ってきたような印象を受けたといいます。

クマに襲われた男性
「誰がボスかっていうのを認識しとるような言い方されたね。じっくり見て狙い定めてきているというか。猟友会の人いわく、クマは風下から必ず来ると。自分の臭いを相手に、敵に臭わせないように」

クマにひっかかれた男性は、顔面骨折や多量の出血、さらに感染症の懸念などから20日間にわたり入院しました。

左目は失明を免れましたが、まぶたがほとんど開かなくなり、先月、5回目の手術をしました。

クマに襲われた男性
「当初はこういう感じ。こっち（右目）はまともに真っすぐ見てても、こっち（左目）開いても、こういう感じだから全く段違いになって。ここの目は使い物にならないというか」

男性は現在74歳。75歳まで現役を目標に30年以上続けてきた農業は、クマに襲われたことであきらめました。

男性は、命を落とさなかったのは運が良かったと振り返ります。

クマに襲われた男性
「1対1だったら助からんと思う。自分では今でも。やっぱ複数人いたから、こんだけで済んだというか。あの時に1対1だったらとことんやられてると。だから1人で田んぼ行ったりする行動は避けてほしいなと思うね」

男性は、クマが出没している地域では周辺に十分に注意を払い、単独行動は避けてほしいと呼びかけています。クマの出没シーズンはまだ続きます。引き続き警戒してください。