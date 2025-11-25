MOROCCAN BEAUTY（モロッカンビューティ）から、「サクラの香り」アイテムが数量限定で登場。2025年11月19日より公式サイトにて発売開始、11月20日（木）より一部ロフト・プラザで先行発売、12月10日（水）より全国の一部ドラッグストアにて順次展開となる。

■「サクラの香り」が登場

毎日のヘアケアを春めく香りで包む「サクラの香り」が、ディープモイストとハイドロリペアの2シリーズから数量限定で登場。やさしく華やかなサクラの香りが、ヘアケア時間に季節の彩りを添えるラインナップとなる。

■商品情報

ボトルワークス株式会社

モロッカンビューティ ディープモイスト ミニオイルスプレー付き 限定キット サクラの香り【キット内容】・ディープモイスト シャンプー（サクラの香り） 430mL・ディープモイスト ヘアトリートメント（サクラの香り） 430mL・ディープモイスト クイックグロス オイルスプレー（プリズムローズの香り） 40g【希望小売価格】3,190円（税込）

モロッカンビューティ ハイドロリペア ミニオイルスプレー付き 限定キット サクラの香り【キット内容】・ハイドロリペア シャンプー（サクラの香り） 430mL・ハイドロリペア ヘアトリートメント（サクラの香り） 430mL・ディープモイスト クイックグロス オイルスプレー（プリズムローズの香り） 40g【希望小売価格】3,190円（税込）