「人生は4回目」3歳が衝撃発言→保育士に報告された言葉に1.2万いいね「なんて？」「講演会お願い」【ママリ】

突然始まる人生哲学

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、坊ちゃん🦕🎀(@hnt_726)さんの投稿です。

坊ちゃんさんは、保育園の先生からこんな言葉を報告された、と投稿。話題の投稿がこちらです。

今日3歳ちゃんから「人生は4回目」「4回目が1番楽しい」「いろいろと大変は大変」って教えてもらいました☺️



って保育園の先生に言われたんだけど、なんて？？？？

3歳児さんがこんなに大人びた言葉を使うことがおもしろく、それと同時にかわいらしいですよね。「今を楽しむ」という真理を、3年間の人生経験から語れるなんて…きっと本物の賢者なのかもしれませんよ。



この投稿には「4回目がいちばん楽しいって最高の褒め言葉」「今度人生4回目ちゃんの講演会お願いします」といったリプライがついていました。保育園で突然哲学が始まるというカオスで最高な投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）