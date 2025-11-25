金沢カレーでおなじみの「ゴーゴーカレーグループ」が新たな事業展開です。戒律で食べ物が制限されているイスラム教徒の人たち向けに、新たな製造工場を輪島市に開設しました。

輪島市塚田町に完成したゴーゴーカレーグループの輪島工場では、イスラム教の教えで食べることが許される、「ハラル認証」に基づいたレトルト製のチキンカレーを年間およそ130万食分生産できます。

被災地の復興支援として10人程度の雇用も見込んでいて、きょうはオープニングセレモニーで施設の稼働を祝いました。

金沢港からインドネシアへ出荷へ

ハラルカレーを食べた人「美味しいです。いつも食べているゴーゴーカレーと同じ味です」

ゴーゴーカレーグループ・西畑男児社長「この輪島から世界にこのハラルカレーを、ここから世界に元気を届ける場所になって貰ったらなと思っております」

ハラル認証のチキンカレーは12月から、金沢港を拠点にインドネシアへ出荷されます。

世界で19億人規模とされるイスラム教徒。今後は東南アジアの他、中東やアメリカといった巨大市場への進出を目指します。

ハラル認証

イスラム教の戒律に則って生産・提供されている商品やサービスに対し、監査機関が審査を行い、基準を満たしている場合に与えられる。原材料だけでなく、製造ラインや保管・配送、洗浄などもチェックされる。化粧品・医薬品、レストラン・ホテル、物流なども対象になっている。