【スタバ新作グッズ】グリーン×ゴールドの上品なボトルやマグカップを発売

スターバックスコーヒージャパンは11月25日20時、公式オンラインストアで、ホリデーシーズンのグッズを先行発売する。

今回のグッズのテーマは「Moments of Joy」。深緑にゴールドを配した上品なボトルやマグカップなど、街中がきらめくホリデーシーズンらしいアイテムを取りそろえる。全国の「スターバックス」での店頭販売は11月26日から。

スターバックスコーヒージャパン ホリデーシーズンのグッズ

販売ラインアップ(一部抜粋)は以下の通り。一部商品は、オンラインストアで発売(ただし後日店舗で発売する場合あり)。

◆ホリデー2025ハンドルリッドステンレスボトルMiiR 591ml

レッドを基調とした幾何学模様にゴールドのアクセントを組み合わせたボトル。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れているという。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込6,750円。

ホリデー2025ハンドルリッドステンレスボトルMiiR 591ml

◆ホリデー2025コールドカップタンブラーリボン710ml

凹凸のある本体で、光を受けるとキラキラと輝く冷たいドリンク専用のタンブラー。ストローには、かわいらしいリボンのアクセサリーが付いている。710mlが入る大容量サイズ。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込3,500円。

ホリデー2025コールドカップタンブラーリボン710ml

◆ホリデー2025マグメダルグリーン355ml

ゴールドの持ち手やメダルが輝く重厚感あるマグカップ。深緑にゴールドのドットを配した、ホリデーシーズンらしいデザイン。税込2,900円。

ホリデー2025マグメダルグリーン355ml

◆ホリデー2025耐熱グラスマグメダル355ml

ニットの編み目をモチーフにした、耐熱グラスのマグカップ。正面中央には、スターバックスの「サイレン」をデザインしたメダルを配した。税込3,100円。

ホリデー2025耐熱グラスマグメダル355ml

◆ホリデー2025リユーザブルカップ+ドリンクホールキャップベアリスタサンタセット

深緑にゴールドのきらめきを描いたカップ。ドリンクホールキャップは、飲み口に付けるもので、持ち歩く際に便利なアイテム。サンタに扮したベアリスタがかわいらしいデザイン。カップ単体は550円、ドリンクホールキャップ付きは1,200円(各税込)。

ホリデー2025リユーザブルカップ+ドリンクホールキャップベアリスタサンタセット

◆ボトルショルダーバッグファー(ベージュ/グレー)

ボトルを入れて持ち運べる、もこもこしたファーのショルダーバッグ。ショルダーストラップは取り外し可能。スマートフォンなど、小物の収納にも便利な内ポケットも付いている。「ベージュ」と「グレー」の2色展開で、「グレー」はオンラインストア限定(ただし後日店舗でも販売される場合がある)。税込2,950円。

ボトルショルダーバッグファー(ベージュ/グレー)

◆【オンラインストア発売】ステンレスボトルグリッターシャンパンゴールド 444ml

ゴールドのラメが特徴のステンレスボトル。「STARBUCKS」ロゴをレーザー加工で施した。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。後日店舗でも販売される場合がある。税込4,750円。

ステンレスボトルグリッターシャンパンゴールド 444ml

◆【オンラインストア発売】ホリデー2025ステンレスタンブラーラインストーン473ml

ラインストーンを使った華やかなステンレスタンブラー。グリーンの中に一部イエローのラインストーンをあしらい、きらめく星のようなデザインに仕上げた。保温･保冷性に優れた真空二重構造ステンレス。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。後日店舗でも販売される場合がある。税込1万9,500円。

ホリデー2025ステンレスタンブラーラインストーン473ml

◆【オンラインストア発売】ホリデー2025ステンレスタンブラーMiiR 591ml

上品なゴールドのアクセントが特徴のステンレスタンブラー。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。後日店舗でも販売される場合がある。税込6,200円。

ホリデー2025ステンレスタンブラーMiiR 591ml