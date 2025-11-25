【バミる！】瀬戸内海でカキが大量死…カキ業者の現状とは
冬の味覚・カキを襲う異常事態…今瀬戸内海でカキが大量死しています。
先週には呉市がカキ業者の支援に動いたほか、国会議員が党派を超えて政府に支援を要請。
一方、苦境に負けじとカキの頂点を決めるイベントが広島市内で開催され県内の生産者など１６社が参加。
カキフライにして一番おいしいと評されたのは…呉市の中野水産です。
災害級の被害を受けているカキ業者の現状をバミります。
１年半、手塩にかけて育てたカキ。普段なら一日で５００キロ以上の生カキが獲れるということなんです。
今回もたくさんのカキがついていて見すると例年と変わらない水揚げの様子に見えますが…。
実際は８割ほどが死んでいます。
国や広島県が生産者への財政支援策の検討を急ぐ考えを示す中、
事態を重く見た呉市はいち早く「かき養殖応援給付金」として市内のカキ業者に一律５０万円を支援。
ただ、それもカキ打ち作業者２人の１か月分の給料で消えてしまうといいます。
中野水産では４人に休職をお願いして何とか経費を削減。
ただ海水温の上昇と高塩分が大量死の一因とされていてすぐさま改善の糸口が見えない不安な日々が続くといいます。
（2025年11月25日放送）