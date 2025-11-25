今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月26日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


仲間内での会話が充実しそう。互いの家族を話題にすると幸運に。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


他人のプライバシーは口外厳禁。トラブルになる暗示が……。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


遊びが楽しい日。派手に振る舞うと反感を買いそうなので、控えめに。

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


秘密は厳守しよう。うかつに他言すると、騒動になるかも。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


目上の人が親切にしてくれそう。素直に甘えた方がプラスに。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


今の流行りをチェックすると◎。運気を押し上げるきっかけに。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


人とのネットワーク拡大のチャンス。イベントに参加しよう。

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


気分がどんよりしがちな日。映画やDVDを見るとスッキリ！

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


新しい貯蓄を始めると吉。今日は使うより貯めること重視で！

3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


小さな手抜きがミスにつながるかも。気を抜かず確実に。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


強運日。思い切って宝くじをまとめ買いするとツキあり。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


強気な姿勢になり過ぎないよう意識すれば、全部思い通りになりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)