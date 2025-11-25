矢田亜希子、散髪後の最新ショット＆デニムの圧巻スタイル公開「超カッコイイ」「ものすごく似合ってます」
俳優の矢田亜希子さんは11月24日、自身のInstagramを更新。ヘアカット後の最新ショットと圧巻スタイルを披露しました。
【写真】矢田亜希子の最新ショット
ファンからは、「綺麗」「似合ってますね」「めっちゃ可愛すぎて大好き」「超めちゃくちゃカッコイイ」「亜希子さん美しい」「革ジャンがものすごく似合ってます」「とてもクールで最高です!!」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「めっちゃ可愛すぎて大好き」矢田さんは「松本さんヘアカット 伸びた分切ってもらいました!!」とつづり、鏡越しの自撮り写真を4枚投稿。1枚目はヘアカット後の最新ショットです。2枚目は全身ショットで、レザージャケット×デニム姿のクールなコーディネート。細くて長い美脚が際立つ圧巻のスタイルです。
紅葉狩りショットも自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している矢田さん。23日の投稿では「もうダウン着た」とつづり、ダウンコートを着て紅葉を眺める姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
