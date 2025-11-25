西九州新幹線を貸し切った特別なツアーが開催され、園児たちが車両基地などを見学しました。

JR長崎駅のホームでヴィヴィくんたちに見送られ、園児たちが元気に乗り込むのは、西九州新幹線「かもめ」です。

新幹線を貸し切った特別なツアー「かもめトレチャッタ！」。

貸し切り列車が「取れちゃう」と「トレインチャーター」をかけた名称で、JR九州が手軽に列車を貸し切って利用してもらおうと、去年4月から提供してきました。

（園児）

「速いよスピード。楽しい」

（園児）

「きょう初めて乗った。楽しい」

今回は 長崎駅を出発する初めてのプランで、県内の園児と保護者 約150人が大村車両基地に向かいました。

（先生）

「車輪は何個ある？」

（園児）

「3、4、5、9、10個！」

普段は見ることができない『かもめ』の裏側に、園児たちは興味津々の様子です。

大きな声で、安全確認の合図にも挑戦しました。

（園児）

「右よし、左よし」

（園児）

「いつも遠くから（新幹線を)見ていたから、近くで見てかっこよかった。楽しかった」

（保護者）

「こういうのはめったにないことなので、(子どもの)興味にも繋がってよかった」

（JR九州長崎駅 堀 篤史駅長）

「社内でこどもの様子を見ていると、気兼ねなく楽しそうにしていたし、車両基地の特別な体験も楽しみにしていたようだから、実施して本当によかった。貸し切り列車にすることで、子どもも遠慮せずに楽しく過ごしていただけることが一番うれしいところ」

園児たちは一日、初めての体験に目を輝かせていました。