1²ó¤Î·î·Ð¼þ´ü¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÀä¹¥Ä´¤Ê´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¡©
½÷À¤ÎÂÎÄ´¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥ê¥º¥à¥±¥¢¡É¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤òÇÄ°®¤·¡È¥ê¥º¥à¥±¥¢¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ
·î·Ð¼þ´ü¤Ï4¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤¬½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¡£
¡Ö¼«¿È¤ÎÂÎ¤È¿´¤¬¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¥ê¥º¥à¤ò¼þ´ü¤´¤È¤ËÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢Æü¡¹¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î²¬ÅÄÍ¹á¤µ¤ó¡£4¤Ä¤Î´ü´Ö¤Î¤¦¤Á½÷À¤Î¿´¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¥ê¥º¥à¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤¹¤Î¤¬¡¢·î·Ð´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡È¥ê¥»¥Ã¥È´ü¡É¤È¡¢¼¡¤Î·î·Ð¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î¡È¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹´ü¡É¡£
¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È´ü¤Ï·î·ÐÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹´ü¤Ë¤Ï¡¢Ìó6³ä¤ÎÊý¤Ë·î·ÐÁ°¾É¸õ·²¡ÊPMS¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥â¥óÅª¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤äÅüÊ¬¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢PMS¤ò°²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï1Æü1ÇÕ¡¢¥±¡¼¥¤Ê¤É½Å¤¿¤á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï½µ1²ó¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¡×
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ê¥º¥à¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
½÷À¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤Ã¤Æ¡©
½÷À¤Î¿´¿È¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤¬¡¢¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¡ÊÍñË¦¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¤È¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¡Ê²«ÂÎ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¡£1²ó¤Î·î·Ð¼þ´ü¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¾å¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢28Æü¼þ´ü¤Î¾ì¹ç¤Î¤â¤Î¡£¥ê¥»¥Ã¥È´ü¤Ë¡¢¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤È¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¤°¤ó¤È²¼¤¬¤ë¡£¥¥é¥¥é´ü¤Ë¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤â·Þ¤¨¤ë¤È¤½¤Î¸å¡¢ÇÓÍñ¤¬µ¯¤³¤ë¡£
ÇÓÍñÁ°¸å¤Î»þ´ü¤Ç¡¢¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë´ü¡£¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹´ü¤Ï¡¢¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¤¬Á°È¾¤ÏÁý²Ã¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤ÎÃæ¤Î4¤Ä¤Î¥¿¡¼¥à
¡ ¥ê¥»¥Ã¥È´ü
¿´¿È¤Î¿É¤µ¤È¤È¤â¤Ë»ÒµÜ´Ä¶¤ò¥ê¥»¥Ã¥È
Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»ÒµÜÆâËì¤¬Çí¤¬¤ìÍî¤Á·ì±Õ¤È¶¦¤ËÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¡¢»ÒµÜ¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤Æ¡¢·Ð·ì¤ò²¡¤·½Ð¤¹¥×¥í¥¹¥¿¥°¥é¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬·î·ÐÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£Ëè·îÄË¤ß»ß¤á¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤«¤Ê¤êÀ¸Íý¤¬½Å¤¯¡¢·î·Ðº¤Æñ¾É¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¿¤¤¤Î¤Ï²¼Ê¢Éô¤ÎÄË¤ß¤Ç¡¢Æ¬ÄË¤äÅÇ¤µ¤¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤êÍ«Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¿É¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤ó¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÒµÜÆâËì¾É¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢ ¥¥é¥¥é´ü
¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³èÎÏ¤¬¤ß¤Ê¤®¤êÀä¹¥Ä´¡ª
Ìó7Æü¤Î·î·Ð´ü¡á¥ê¥»¥Ã¥È´ü¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥¥é¥¥é´ü¤Ø¡£Ê¬ÈçÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÀä¹¥Ä´¡ª
¡ÖÇÓÍñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤³¤ÎÌó1½µ´Ö¤Ï¡¢·î·Ð¼þ´ü¤ÎÃæ¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëÍ£°ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤´¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥¥é¥¥é´ü¤ÏÈ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÀ°¤¤¡¢¿·¤·¤¤²½¾ÑÉÊ¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£
¡Ö²¾¤ËÈ©¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬·î·Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î²½¾ÑÉÊ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢È½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¥é¥¥é´ü¤Ë»î¤¹¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
£ ¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë´ü
ÂÎ¤â¿´¤â²º¤ä¤«¡£¸åÈ¾¤Ï·î·ÐÁ°¾É¸õ·²¤ËÃí°Õ
¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë´ü¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿´ü´Ö¡£¤¿¤À¡¢¸åÈ¾¤Ë·î·ÐÁ°¾É¸õ·²¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¤ª¤ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¡£¤ª¤ê¤â¤Î¥·¡¼¥È¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï2¡Á3»þ´Ö¤Ç¸ò´¹¤ò¡£È¾Æü¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï°ìÆüÃæ¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤·¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥à¥ì¤¬»¨¶Ý¤òÁý¿£¤µ¤»¡¢¥«¥ó¥¸¥À¾É¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë´ü¤ÎÇÓÍñÆü¤Ï¡¢Ç¥¿±¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÆü¡£ÂÎ²¹¤òµÏ¿¤¹¤ë¤è¤ê¤âÇÓÍñ¸¡ººÌô¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÀµ³Î¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤ ¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹´ü
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤ÇÌµÍý¤Ï¶ØÊª
·î·ÐÁ°¾É¸õ·²¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÈÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¡Ä¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÀÝ¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤¬¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¡£
¡ÖÇ¾Æâ¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬Â¤ê¤º¡¢µ¤Ê¬¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤äÇ¼Æ¦¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤òÄ«¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
È©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÍð¤ì¤¬¤Á¡Ä¡£
¡Ö¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤ê¸º¾¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Ë¥¥Ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
