¡¡´ý»Î¤ÎÆ£°æÁïÂÀ´ýÀ»¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÀéÍÕ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯ÇÕÂè£¹£¶´ü´ýÀ»Àï¡¡Æ£°æÁïÂÀ´ýÀ»¡¡½¢°Ì¼°¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£´ü¤«¤éÁý³Û¤µ¤ì¤¿¾Þ¶â£´£°£°£°Ëü±ß¤ä¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤Î£±£°£°£°Ëü±ß¡¢½¢°Ì¾õ¤Ê¤É¤¬Â£Äè¡£½Ë¼¤Ï¡¢ºî²È¤ÎÍ®·îÍµ»Ò»á¤¬½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ£°æ´ýÀ»¤Ï¡¢º£´ü¤Î´ýÀ»Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÈô¼ÖÅÞ¤Î¿ùËÜ¡ÊÏÂÍÛ¡ËÏ»ÃÊ¤È£µÈÖ¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡££µÈÖ¾¡Éé¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ¹³·Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÐ¶É¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»þ¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ÉÊú¶¯¤¯¤µ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾´ý¤¬»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆñ¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤¿º£´ü¤Î·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¤ÆÍè´ü°Ê¹ß¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾´ý¤ò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£°æ´ýÀ»¤ÏÅ´Æ»¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£´ü¤Î³ÆÂÐ¶ÉÃÏ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÂÐ¶É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡ÖÆü¸÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£±¶É¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃµÞ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢£Ø¤Ø¤Î¾è¼Ö¤ä¡¢²¼º£»Ô¤Î£Ó£Ìµ¡´Ø¼Ö¤â¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£