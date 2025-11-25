ドン・キホーテ、「ドンペンの福袋2026」抽選販売受付を12月2日10時より開始2026個限定。価格は10,000円で同額ギフト券入り
【ドンペンの福袋2026】 抽選応募期間：12月2日10時～12月15日23時59分 価格：10,000円
ドン・キホーテは、「ドンペンの福袋2026」の抽選販売受付を12月2日10時より実施する。受付期間は12月15日23時59分までで、価格は10,000円。
今年のドンキの福袋は、特製ドンペングッズ、限定ドンペンフィギュア2026年ver.に加え、「majicaギフト券10,000円分」が入った5点セット。2026年にちなんで2026個限定で販売される。
応募は「majica」アプリより行なえる。
□「majica」アプリのダウンロードページ
＼🎍「ドンペンの福袋2026」抽選販売受付のお知らせ！🎍／- 驚安の殿堂 ドン・キホーテ🐧 (@donki_donki) November 25, 2025
今年も「ドンペンの福袋2026」が登場！
2026個限定！価格は10,000円(税込)！
12/2(火)10:00から抽選販売受付スタート！
中身は特製ドンペングッズに限定ドンペンフィギュア2026年ver.！✨️
さ・ら・に、「majicaギフト券10,000円分」も！… pic.twitter.com/8FiIBrjWVD
