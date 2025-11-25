ドン・キホーテは、「ドンペンの福袋2026」の抽選販売受付を12月2日10時より実施する。受付期間は12月15日23時59分までで、価格は10,000円。

今年のドンキの福袋は、特製ドンペングッズ、限定ドンペンフィギュア2026年ver.に加え、「majicaギフト券10,000円分」が入った5点セット。2026年にちなんで2026個限定で販売される。

応募は「majica」アプリより行なえる。

□「majica」アプリのダウンロードページ

