約800万円も!? トヨタ新型「“5人乗り”SUV」公開に反響殺到！ 300馬力超え「パワトレ」にスポーティな「GRS」もアリ！ 伊国で登場した「RAV4」の「デザインがいい！」と話題に

第6世代RAV4がボローニャに登場！ どこが変わった？

トヨタのイタリア法人は2025年10月23日、イタリアのボローニャで開催された「Auto e Moto d’Epoca」の会場において、6代目となる新型「RAV4」をイタリア市場向けに「NUOVO TOYOTA RAV4 ANTEPRIMA NAZIONALE（国内初披露）」として発表しました。

なお、ワールドプレミアは2025年5月21日に日本で実施されています。

イタリアで新型「RAV4」がついに発売！

RAV4は1994年の初代登場以来、世界累計1500万台以上を販売してきたトヨタを代表するグローバルSUVです。初代はモノコック構造採用で、乗用車感覚で乗れる革新的SUVとして人気を博し、日本では木村拓哉さんの出演CMも大きな話題となりました。

現行5代目（2019年登場）のコンセプトは「Robust Accurate Vehicle With 4 Wheel Drive」でしたが、第6世代は新たに「Life is an Adventure」を掲げ、デザイン・技術ともに大胆な刷新が図られています。

外観はより彫刻的なプロポーションとなり、新設計バンパーとハニカムメッシュのグリルを一体化。とくに立体感のあるC字型LEDヘッドライトがフロントの印象を引き締め、より精悍でアグレッシブな顔つきに進化しました。

ボディサイズは全長4600〜4645mm×全幅1855〜1880mm×全高1675mmと“扱いやすいミドルサイズ”を維持しつつ存在感もアップ。

専用デザインをまとったスポーティな「GR Sport」も設定され、グロスブラックのバンパー、ハニカムディテール、GRロゴ、そして20インチ5スポークホイールが強い存在感を放ちます。

インテリアは水平基調のダッシュボードで視界を確保し、SUVらしい剛性感とソフトな素材を組み合わせた上質空間へと進化。GR Sportではレッドステッチ入り合成皮革×スエードの専用シート、アルミペダル、スエード仕上げニーパッドが装備され、スポーツマインドをさらに強調します。なお、2列シート5人乗りのレイアウトを採用します。

また、トヨタ車として初めて「MM24（Arene）」ソフトウェアを搭載したコネクティビティアーキテクチャを採用。車両応答性・接続性・エネルギー管理を統合し、よりスムーズで高度な制御を実現します。

安全面では最新世代の「トヨタセーフティセンス4」を初搭載。自動ブレーキやレーンキープ性能が向上したほか、トップグレードにはスマホ操作のみで駐車できるオートパーキング機能も用意されました。

パワートレインはハイブリッドとPHEVの2種類。ハイブリッドは183馬力（FWD）／191馬力（AWD-i）で、0-100km／h加速7.7秒を実現。

PHEVは初めてFWDモデルを設定し、イタリア仕様ではFWDが268馬力、AWD-iが304馬力を発揮します。日本仕様「RAV4 PHV」のシステム最高出力306馬力と同等の高性能です。

新開発の22.7kWhリチウムイオンバッテリーにより、WLTPベースで最大100kmのEV走行を達成（現行比＋26km）。最大50kWのDC急速充電に対応し、約30分で充電できる利便性も確保しています。

イタリア市場では「RAV4」「Icon」「Premium」「GR Sport」の4バージョンを展開。HEVの価格は4万5200ユーロ（約804万5600円）からで、PHEVは2026年第1四半期の発売が予定されています。

※ ※ ※

SNSでは、新型RAV4に対して多くの反響が寄せられています。

まず多かったのがデザイン面での評価で、「精悍なデザインがいい」「タフ顔が超カッコイイ」とフロントマスク刷新に好意的な声が多く見られました。

また、「早く新型欲しい」といった登場を待ち望む声のほか、「日本での価格が気になる」「日本なら600万円くらい？」「イタリアと比べれば100万円安いと予想」という“価格予想”も多数ありました。

さらに「イタリアとはいえ値段が…」と、800万円超えの価格に驚く意見も寄せられています。