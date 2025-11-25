ÃÎ»ö¤Î〝Æ§¤ß³¨〟¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¡©ÃÎ»ö¤Î¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¸©µÄ²ñ¤Ï¿À·ÐÀï¡§ÄÉÇ§¤ÎÌîÅÞŽ¥È¿ÂÐ¤ÎÌîÅÞ¡Ú¿·³ã¡Û
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¤«¤é¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤¿¤á¤Î¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¸©µÄ²ñ¡£Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î25Æü¡¢³Æ²ñÇÉ¤¬ÂÐ±þ¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¤â¿À·ÐÀï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µ21Æü(¶â)¤Î²ñ¸«¤ÇÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë±è¤Ã¤Æº£¸å ÃÎ»ö¤Î¿¦Ì³¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©µÄ²ñ¤«¤é¿®Ç¤¡¦ÉÔ¿®Ç¤¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
25Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢³Æ²ñÇÉ¤¬ÂÐ±þ¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ»ö¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡Ö(Àè·î¤Î)Á°µÄ²ñ¤ÇÃÎ»ö¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¸©µÄ²ñ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤È·èµÄ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØÃÎ»ö¤ò¿®Ç¤¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤¹Êý¸þÀ¡Ù¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
ÃÎ»ö¤ÎºÆ²ÔÆ¯〝ÍÆÇ§〟¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿®¤òÌä¤¦¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸©¤Ï26Æü¤Ë¡Ö12·î¸©µÄ²ñ¡×¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ËÈ¼¤¦Í½»»¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¡¦ËÉºÒÂÐºö¤Î¹Êó¤Ë3000Ëü±ß¤òÊÌÏÈ¤Ç·×¾å¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¸©´´Éô¤Ï¡ÖÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¤È¤ÎÍý¶þ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤Î·èÃÇ¤Ë½Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡Öº£Æü¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾²ñÇÉÅù¤ÎÆ°¸þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¼«¤é¤¬¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ²Ä·è¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÌîÅÞ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò°ú¤½Ð¤·¤½¤ì¤òÈÝ·è¤¹¤ë°Æ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸©µÄ²ñ¤Î³°¤Ë¤ÏÃÎ»ö¤ÎÂÐ±þ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çò°æ´õºéµ¼Ô
¡Ö¸©Ä£¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó1000¿Í¤¬°ì¤Ä¤Îº¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÊ¤¨¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡×
¢£È¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹
¡Ö¸©µÄ²ñ¤À¤±¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¡ª²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¨¡ª¡×
ÃÎ»öÁª¤Ç¡¢¡Ö¸©Ì±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃÎ»ö¡£
ÌîÅÞ¸õÊä¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÀï¤Ã¤¿¤³¤Î¿Í¤Ï－
¢£2018Ç¯ÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ ÃÓÅÄÀé²ì»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¿¦¤òÅÒ¤·¤Æ¿®¤òÌä¤¦¡Ù¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢³Î¤«¤Ë¡£¸©Ì±ÅêÉ¼¤¬¤â¤·¤â¥À¥á¤Ê¤éÃÎ»öÁª¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬È¿¸Î(¤Û¤´)¤Ë¤µ¤ì¤¿¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤À¡£¡×
¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¿¿À¯¤Ë¤¤¤¬¤¿¤âÃÎ»ö¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éºÆ²ÔÆ¯¤Ï³Î¼Â¤Î¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
Â¾¤ÎÌîÅÞ¤Ï¤É¤¦½Ð¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÂè2²ñÇÉ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤¤¤¬¤¿¤Ï－¡Û
¢£Ì¤Íè¤Ë¤¤¤¬¤¿ ÂçÞ¼·òÂåÉ½
¡Ö¿®¤ÎÌä¤¤Êý¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£µ¿Ìä¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î»¿ÈÝ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×
ÃÎ»ö¤¬½Ð¤·¤¿Í½»»°Æ¤È¤¤¤¦〝Æ§¤ß³¨〟¤Ë¤Ï¾è¤é¤º¡¢¿®¤òÌä¤¦¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¤Íè¤Ë¤¤¤¬¤¿ ÂçÞ¼·òÂåÉ½
¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤âÌä¤¦¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÂÅÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£¡×
¡Ú¥ê¥Ù¥é¥ë¿·³ã¤Ï－¡Û
¢£¥ê¥Ù¥é¥ë¿·³ã ¾®Àô¾¡´´»öÄ¹
¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢µÄ²ñ¤Ë´ÝÅê¤²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÌµÀÕÇ¤¡£¡×
¤³¤Á¤é¤âÃÎ»ö¤òÈãÈ½¡£¤¿¤À¡¢ÃÎ»ö¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤¿〝ÊÑ²½µå〟¤ò¤É¤¦ÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤«·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥Ù¥é¥ë¿·³ã ¾®Àô¾¡´´»öÄ¹
¡Ö²æ¡¹¤â¤É¤¦¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦Äñ¹³¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÇº¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡×
Í¿ÌîÅÞ¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ë12·î¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢Íè½µ12·î2Æü¤Ë³«²ñ¡£Í¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àè½µ21Æü(¶â)¤Î²ñ¸«¤ÇÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë±è¤Ã¤Æº£¸å ÃÎ»ö¤Î¿¦Ì³¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©µÄ²ñ¤«¤é¿®Ç¤¡¦ÉÔ¿®Ç¤¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
25Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢³Æ²ñÇÉ¤¬ÂÐ±þ¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ»ö¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡Ö(Àè·î¤Î)Á°µÄ²ñ¤ÇÃÎ»ö¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¸©µÄ²ñ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤È·èµÄ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØÃÎ»ö¤ò¿®Ç¤¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤¹Êý¸þÀ¡Ù¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
ÃÎ»ö¤ÎºÆ²ÔÆ¯〝ÍÆÇ§〟¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿®¤òÌä¤¦¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸©¤Ï26Æü¤Ë¡Ö12·î¸©µÄ²ñ¡×¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ËÈ¼¤¦Í½»»¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¡¦ËÉºÒÂÐºö¤Î¹Êó¤Ë3000Ëü±ß¤òÊÌÏÈ¤Ç·×¾å¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¸©´´Éô¤Ï¡ÖÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¤È¤ÎÍý¶þ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤Î·èÃÇ¤Ë½Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡Öº£Æü¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾²ñÇÉÅù¤ÎÆ°¸þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¼«¤é¤¬¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ²Ä·è¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÌîÅÞ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò°ú¤½Ð¤·¤½¤ì¤òÈÝ·è¤¹¤ë°Æ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸©µÄ²ñ¤Î³°¤Ë¤ÏÃÎ»ö¤ÎÂÐ±þ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çò°æ´õºéµ¼Ô
¡Ö¸©Ä£¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó1000¿Í¤¬°ì¤Ä¤Îº¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÊ¤¨¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡×
¢£È¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹
¡Ö¸©µÄ²ñ¤À¤±¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¡ª²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¨¡ª¡×
ÃÎ»öÁª¤Ç¡¢¡Ö¸©Ì±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃÎ»ö¡£
ÌîÅÞ¸õÊä¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÀï¤Ã¤¿¤³¤Î¿Í¤Ï－
¢£2018Ç¯ÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ ÃÓÅÄÀé²ì»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¿¦¤òÅÒ¤·¤Æ¿®¤òÌä¤¦¡Ù¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢³Î¤«¤Ë¡£¸©Ì±ÅêÉ¼¤¬¤â¤·¤â¥À¥á¤Ê¤éÃÎ»öÁª¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬È¿¸Î(¤Û¤´)¤Ë¤µ¤ì¤¿¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤À¡£¡×
¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¿¿À¯¤Ë¤¤¤¬¤¿¤âÃÎ»ö¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éºÆ²ÔÆ¯¤Ï³Î¼Â¤Î¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
Â¾¤ÎÌîÅÞ¤Ï¤É¤¦½Ð¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÂè2²ñÇÉ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤¤¤¬¤¿¤Ï－¡Û
¢£Ì¤Íè¤Ë¤¤¤¬¤¿ ÂçÞ¼·òÂåÉ½
¡Ö¿®¤ÎÌä¤¤Êý¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£µ¿Ìä¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î»¿ÈÝ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×
ÃÎ»ö¤¬½Ð¤·¤¿Í½»»°Æ¤È¤¤¤¦〝Æ§¤ß³¨〟¤Ë¤Ï¾è¤é¤º¡¢¿®¤òÌä¤¦¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤¿¤À¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¤Íè¤Ë¤¤¤¬¤¿ ÂçÞ¼·òÂåÉ½
¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤âÌä¤¦¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÂÅÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£¡×
¡Ú¥ê¥Ù¥é¥ë¿·³ã¤Ï－¡Û
¢£¥ê¥Ù¥é¥ë¿·³ã ¾®Àô¾¡´´»öÄ¹
¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢µÄ²ñ¤Ë´ÝÅê¤²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÌµÀÕÇ¤¡£¡×
¤³¤Á¤é¤âÃÎ»ö¤òÈãÈ½¡£¤¿¤À¡¢ÃÎ»ö¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤¿〝ÊÑ²½µå〟¤ò¤É¤¦ÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤«·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥Ù¥é¥ë¿·³ã ¾®Àô¾¡´´»öÄ¹
¡Ö²æ¡¹¤â¤É¤¦¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦Äñ¹³¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÇº¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡×
Í¿ÌîÅÞ¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ë12·î¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢Íè½µ12·î2Æü¤Ë³«²ñ¡£Í¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÆÁÅç,
Åìµþ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòµ·,
À¸²Ö,
Ê©ÃÅ