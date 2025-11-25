日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２４、２５日の２日間、福岡・北九州市内で、今秋の明治神宮野球大会で優勝した九州国際大付の球児に指導を行った。高校生の指導は８、９日の中越（新潟）に続き、今年２校目で、通算１３校目。指導は２日間にわたり、数々の金言を授けた。

＊ ＊ ＊

イチロー氏が１、２年生の中で肩が強い選手を聞くと、来秋ドラフト候補の牟礼翔外野手（２年）の名前も挙がった。すると、キャッチボールの相手に牟礼を指名。イチロー氏は言った。

「いい体しているね、やっぱ。目標がプロとか駄目だから。プロに入ることは前提で過ごさないと。全然、ゴールじゃないから」

徐々に距離を伸ばして、７０〜８０メートルの遠投になった。こう助言を送った。

「７割くらいで大丈夫だから」

「上下にぶれるのはいいけど、こっち（左右）にぶれるのは駄目」

「肩が強いのは分かったけど、今の精度だとまだまだ」

「（球がぶれるのは）必ず体の動きに理由がある。分かれば、修正できる。能力が高いのは分かる」

イチロー氏は牟礼に球の伸びがあると言われると、「肩甲骨が動くのがポイント。あれが７割（の力加減）でできる能力がほしい」とアドバイスした。

指導は続いて、シートノックになった。イチロー氏は１か所でノックを受ける外野陣のところに行き、打球判断をする時の構えについて、外野陣全員に、こう助言した。

「みんな、盗塁の時の構えやって？ それと同じ。迷った時はこの体勢。伸び上がったら動けない。判断してから動く」

「（捕球する際に）みんな（半身で）入っていくじゃない。意識してやっている？ 打球が動いても対応できる形になっている。大正解」

「みんな、うまいよね。言ったらすぐにできる」

九州国際大付ナインのレベルの高さをたたえながら、走塁面についても指導を行った。