日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２４、２５日の２日間、福岡・北九州市内で、今秋の明治神宮野球大会で優勝した九州国際大付の球児に指導を行った。高校生の指導は８、９日の中越（新潟）に続き、今年２校目で、通算１３校目。指導は２日間にわたり、数々の金言を授けた。

＊ ＊ ＊

初日の準備運動中、イチロー氏はグラウンドを軽くランニングすると、水まきをしていた３年生部員と会話した。

イチロー氏「夏はどこまで」

生徒「県大会決勝で負けました」

イチロー氏「甲子園、いいよね、やっぱり。めっちゃ、暑いじゃない、今。甲子園でやらしたら危ないって声もあるし、京セラでやらしてもいいって声もあるけど」

生徒が「甲子園がいい」といった返答をすると、イチロー氏は続けた。

イチロー氏「甲子園だよね。タイブレークはどう思う？ 僕は１２回、やらしてほしい。１２回までやってそれで決まらなかったら１３回から。どう思う？」

生徒「考えたことがないです」

するとイチロー氏は「考えろ！ ルールに沿ってやる、という感じか」と笑った。野球ファンの間でも議論となる高校野球の運営について、レジェンドの思いがうかがえた瞬間だった。