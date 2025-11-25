

『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』ジャケ写

Nissy（西島隆弘）が、11月27日にライブ音源『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』を配信リリースすることが決定した。

2013年にセルフプロデュースによりソロ活動を開始し、2023年に10周年を迎えたNissy。10周年のファイナルとして開催された『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』は、自身2度目の全国6大ドームツアーの開催であり、歴史上ソロアーティストとして初。

2019年に日本人男性ソロアーティスト史上最年少で即完を果たし4大ドームツアーを完走、2022年にはソロアーティストとして史上2人目となる全国6大ドームツアーを全公演ソールドアウトで終幕など、次々と快挙を成し遂げてきたNissyが、自身で「“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現した今回のツアーのライブ音源が満を持して配信リリース！

10周年のファイナルを飾る珠玉のセットリストから、ライブ本編で披露されたバラエティ豊かな全16曲を収録。

配信情報

2025年11月27日(木)DIGITAL RELEASE『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』 01. SLAVE02. Get You Back03. Luv Your Smile04. Time To Party05. Rendezvous06. When You Were Mine07. Don't let me go08. 愛tears09. WISH10. DANCE DANCE DANCE11. Playing With Fire〜The Eternal Live〜Addicted〜Trippin〜SPACESHIP〜Double Trouble12. Liar13. The Days14. トリコ15. Mr.Trouble16. そうしようか ※ライブ本編のみの配信となります。 Pre-add/Pre-save : https://ffm.to/a8pnkoy配信リンク：https://nissy.lnk.to/8AGMa9※11月27日より配信開始となります。