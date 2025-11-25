Nissy「Re:10th Anniversary Final」ライブ音源配信リリース
『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』ジャケ写
Nissy（西島隆弘）が、11月27日にライブ音源『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』を配信リリースすることが決定した。
2013年にセルフプロデュースによりソロ活動を開始し、2023年に10周年を迎えたNissy。10周年のファイナルとして開催された『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』は、自身2度目の全国6大ドームツアーの開催であり、歴史上ソロアーティストとして初。
2019年に日本人男性ソロアーティスト史上最年少で即完を果たし4大ドームツアーを完走、2022年にはソロアーティストとして史上2人目となる全国6大ドームツアーを全公演ソールドアウトで終幕など、次々と快挙を成し遂げてきたNissyが、自身で「“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現した今回のツアーのライブ音源が満を持して配信リリース！
10周年のファイナルを飾る珠玉のセットリストから、ライブ本編で披露されたバラエティ豊かな全16曲を収録。