先週の東京では出世レースが行われた。

２３日の赤松賞（牝馬限定、１勝クラス）は、来春定年を迎える国枝栄厩舎のヒズマスターピース（牝２歳、父スクリーンヒーロー）が勝利。同厩舎と赤松賞の結びつきは深く、牝馬３冠馬アパパネなどがここで勝利を収め、Ｇ１ウィナーへ上り詰めた。翌日の東スポ杯２歳Ｓ・Ｇ２を制したパントルナイーフ（牡２歳、父キズナ）は、２１年の勝ち馬で顕彰馬になるイクイノックスと同じ木村哲也厩舎＆ルメールのコンビ。ともに美浦が誇るトップ厩舎から楽しみな馬が結果を残した。

新馬戦では美浦で期待の２年目トレーナーが活躍。牝馬２冠馬エンブロイダリーを管理する森一誠厩舎は２頭が勝ち上がり。ノーブルサヴェージ（牡２歳、父リオンディーズ）は５４８キロの迫力ある馬体は見栄え十分。これだけの大型馬で初戦から動けた価値は大きい。

好位追走から危なげなく抜け出したフェルミアーク（牝２歳、父サートゥルナーリア）はセンスの良さが目立ち、マイルあたりの距離で活躍が見込めそう。

また、１月の京成杯をニシノエージェントで制した千葉直人厩舎はフルミネブル（牡２歳、父ポルトドーロ）がダートで勝利。タフな展開を押し切りポテンシャル、スタミナの両方を示しただけに、大井のダート３冠で走る姿を見てみたい。