今年、はやっているインフルエンザは「A型」とお伝えしていますが、その「変異株」が早期流行に影響しているのではないかと専門家はみています。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「インフルエンザ早期流行 変異株が影響？」をテーマに解説します。

■インフル猛威 9月末に「流行シーズン入り」

まずは最新の感染状況です。

厚生労働省によると、今月16日までの1週間に、全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は1医療機関あたり37.73人となりました。大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準30人を、大きく超えています

今年は例年より1か月も早い9月末に「流行シーズン入り」したこともあり、東京消防庁管内では10月下旬ごろから救急出動件数が急増し、10月24日からの1か月間で発熱症状などにより救急搬送された人は1万人を超えているということです。

ここまで急速に猛威をふるっている理由の1つが「変異株」とみられています。

国立健康危機管理研究機構が今年9月以降に国内の患者から採取したインフルエンザウイルスを解析した結果、13検体のうち12検体がH3型の変異株「サブクレードK」だったことがわかりました。

■猛威の理由の1つ…変異株

感染制御学が専門の東邦大学・小林寅竽教授に詳しく聞きました。

「サブクレードK」というのはインフルエンザA型の中の「H3N2」という型の変異株のことです。変異株ということは、多くの人が免疫を持っていないので、感染しやすく、広がりやすいということになります。

症状については、これまでのインフルエンザと大きく変わらないということです。ただ、今年はせきや喉の痛みに加えて、吐き気やおなかを下すなど胃腸の症状も目立つといいます。

──従来のインフルエンザより重症化することはあるのでしょうか？

それはありません。厚労省の担当者も特別、重症化することはなく、慌てる必要はないとしていました。

■今のワクチンや治療薬が効くのか インフルのピークは？

そして、気になるのは今のワクチンや治療薬が効くのかどうかです。

変異はしているものの、もとは「H3N2」ですから治療薬・ワクチンのどちらもほぼ同じ効果か、やや下がるかもしれないが、一定の効果は得られるということです。

ただ、今年の流行は9月末からと早く、医療機関でのワクチン接種が始まる前から流行が始まりました。これも感染が拡大した要因の1つだと、小林教授は話していました。

──インフルエンザ感染者数が急増していますが、しばらくこんな状況が続く？

大阪大学医学部・感染制御学講座の忽那賢志教授によると、12月・1月が通常のインフルエンザのピークなので、これからも続くだろうということでした。早く流行が始まったから早く終わることはなく、流行シーズンが長く続くということになります。

冬は湿度が低く、暖房をつけて閉めきり、換気が不十分になりやすい。このあたりも気をつけたいところです。

■対策を徹底 「高用量インフルエンザワクチン」も

対策はやはり、いつもの基本的な感染対策の徹底です。手洗い、マスクの着用。アルコール消毒も有効です。調子が悪いと思ったらしっかり休む、外出を控える。重症化を防ぐためにもワクチン接種は有効だと、専門家の2人が話していました。

また、これは今年の流行以前から議論が進んでいた話ですが、インフルエンザの対策を強化する動きも出てきています。

インフルエンザのワクチンの中には有効成分が従来のワクチンの4倍含まれ、発症や重症化予防の効果がより高い「高用量インフルエンザワクチン」というものがありますが、厚生労働省は来年10月から75歳以上の人を対象に、この高用量ワクチンの定期接種を始める方針を決めました。

インフルエンザワクチンの定期接種は、65歳以上の高齢者らが対象ですが、高齢になるほど効果が低下するとの指摘が出ていたんです。

インフルエンザの変異株が流行しているからといって、特別におそれる必要はないと、厚労省の担当者も話していました。

