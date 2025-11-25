気象庁によりますと午後6時1分ごろ、熊本県で震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

気象庁によりますと、震度5強を観測したのは、産山村、震度5弱を観測したのは、阿蘇市、竹田市です。

また菊池市、南小国町、熊本高森町、西原村、南阿蘇村で震度4を観測しています。

震源地は熊本県阿蘇地方、震源の深さは10キロで、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。

この地震による津波の心配はないということです。

震度5弱を観測した熊本県阿蘇市内の商店。地震発生から30分後の映像では棚から落ちた商品を元に戻す作業を行っていました。

「音は結構ドーンってなりましたね。お客さんの避難をさせて、大丈夫そうだったので今通常に戻しています。（商品は）特に破けたり割れたりなかった」

震度3を観測した大分市にある「テレビ大分」の報道フロアの映像では、天井から吊り下げられた報道部と書かれた「ボード」が揺れていますが、ものが落ちるほどの大きな被害はありません。

同じく震度3を観測した熊本市にある「熊本県民テレビ」の報道フロアの映像。こちらもものが落ちるなどの大きな被害はありませんでした。

また、阿蘇市内の居酒屋などでは、棚から物などが落ちるなどの被害があったということです。

また、気象庁は午後7時半から会見を行い、防災上の注意点などについて説明するとしています。