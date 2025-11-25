BAKERS gonna BAKEのクリスマス限定スコーンで冬を華やかに！

スコーン専門店「BAKERS gonna BAKE」から、クリスマスシーズンを彩る華やかなスイーツが登場！12月3日（水）から、苺の甘酸っぱさが際立つ「ストロベリーキャンドルスコーン」、香り高いチョコレートスイーツの「クリスマスチョコレートスコーン」、そして伝統的な「シュトーレンスコーン」など、クリスマス限定のスコーンがラインアップ。

クリスマス限定！BAKERS gonna BAKEの華やかなスコーンたち



ストロベリーキャンドルスコーン

「BAKERS gonna BAKE」では、12月3日（水）からクリスマス限定の美味しいスコーンが登場します。

特に注目は「ストロベリーキャンドルスコーン」。バターミルクスコーンにホワイトチョコクリームをサンドし、まるごと苺をのせた見た目も華やかな一品。

苺の甘酸っぱさとホワイトチョコのクリーミーな風味が絶妙にマッチします。

シュトーレンスコーン

クリスマスチョコレートスコーン

さらに、「シュトーレンスコーン」や「クリスマスチョコレートスコーン」も、クリスマス気分を盛り上げてくれること間違いなし！

どれも12月25日（木）までの限定販売なので、ぜひお早めに♪

冬の新ドリンク！アイスハニカムトフィーミルクティー パリチョコキャラメル



アイスハニカムトフィーミルクティー パリチョコキャラメル

スコーンにぴったりなドリンクも忘れずにチェック！

12月3日（水）から登場する「アイスハニカムトフィーミルクティー パリチョコキャラメル」。

冬限定の濃厚で甘みのあるアッサムミルクティーに、ザクザク食感のハニカムトフィーとほろ苦く甘いキャラメルソースをトッピングした一杯です。

カップの内側にコーティングされたチョコレートを壊して混ぜると、ミルクティーとハニカムトフィーが絡み合い、パリパリとした食感が楽しめます。この冬の新しい味覚体験をぜひ味わってみてください♪

Echika表参道限定！あんバタースコーンサンドで冬の味わいを楽しんで



あんバタースコーンサンド ピスタチオバター&ストロベリー

Echika表参道20周年を記念した限定商品「あんバタースコーンサンド ピスタチオバター&ストロベリー」は、12月2日（火）から登場！

バターミルクスコーンに自家製のピスタチオバターと白あんを挟み、ホワイトチョコをまぶした苺をトッピング。

上品で優しい甘さと豊かな風味が詰まった、華やかなスコーンサンドは、贅沢なひとときを演出してくれます。Echika表参道限定でしか味わえない特別な一品をお見逃しなく♪

クリスマス限定スイーツで、華やかな冬を楽しもう



「BAKERS gonna BAKE」のクリスマス限定スコーンとドリンクで、冬の味覚を存分に楽しんでください！甘酸っぱい苺やチョコレート、ピスタチオの風味が豊かに広がるスイーツは、贈り物にもぴったり。

さらに、冬限定のミルクティー「アイスハニカムトフィーミルクティー パリチョコキャラメル」で、新しい食感の美味しさを発見できるはず。ぜひチェックしてみてください。