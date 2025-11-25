立山町の舟橋貴之町長は昨夜、来年1月に行われる町長選挙に、6回目の当選を目指して立候補することを表明しました。新人との選挙戦になる見込みで、舟橋町長は意気込みを語りました。



舟橋町長

「来年1月20日の立山町長選挙に出馬したいと考えていると、皆さんに報告したいと思います」



立山町の舟橋町長は昨夜、後援会の会合を開き、6期目を目指して町長選挙に立候補することを支援者に諮り、了承されました。





舟橋町長「20年前、初出馬するときから、地鉄立山線を守るというのが私の最大の公約でありました。これまで進めてきた私が町長として、地鉄立山線の存続に向けて働くべきと思いまして」会見では、このほか、ひとり親家庭への経済支援や街なかの再開発、小中学校の体育館へのエアコン設置などにも取り組むと述べました。6期目を目指すことについては「多選の弊害もある」とした一方で。舟橋町長「町の抱えている問題を考えると、経験者であるわたしは立山町のために役に立てると思い、きょう決断をした」立山町長選には、このほか前の県警察学校長の渡辺正信さんが立候補を表明していて、選挙戦となる見通しです。立山町長選は来年1月20日告示、25日投開票です。