£×£ÓÂè£·Àï¡¢»³ËÜÍ³¿¤Ï¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡¢¤È¡×¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡»î¹çÅöÆü¤Î¶Ã¤ÌÀ¤«¤¹¡ÖÈà¤Ï²¿¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¡¢Àï¤¦ÃË¤À¡×¡¡Êó¥¹¥Æ¼èºà¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬£²£°Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£¶Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶¥¤¥Ë¥ó¥°£¹£¶µå¤òÅê¤²¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¡ÈÃæ£°Æü¡É¤ÇÂè£·Àï¤Ë¤âÆ±ÅÀ¤Î¶å²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éµß±ç¤ÇÏ¢Åê¡£Í¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»î¹çÅöÆü¡ÊÂè£·Àï¡Ë¤Î¸á¸å£±»þ¡¢Èà¤Ï¡ØÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¸á¸å£±»þ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤Ï¸á¸å£¸»þ¡£Èà¤Ï¡ØÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Î¤Á¤ËÈà¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«Åê¤²¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤Í¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï£ë£é£ì£ì£å£ò¡ÊÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡Ë¤Ç¤¹¡££ë£é£ì£ì£å£ò¤È¤Ï¡¢¡Ê»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ë²¿¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¡¢¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Àï¤¦ÃË¤À¡£Èà¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¡£Èà¤ÎÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¡¢¤½¤Î¶¯Îõ¤µ¡¢·ã¤·¤µ¤¬¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£ë£é£ì£ì£å£ò¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î¡ÊÅöÆü¤Î¡Ë»î¹ç¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥è¥·¥Î¥Ö¤«¤é¡Ø¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¡Ë¹ß¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡¢°ìÅÙ¤â¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö°ìÅÙ¤â¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£