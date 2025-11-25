»Ø¸¶è½Çµ¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡½©¸µ¹¯¤È¡È»×ÁÛ¤¬¶¯¤¤¥±ー¥¡É¤È¤È¤â¤ËµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥í¥¦¥½¥¯¤Ï28¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ø¸¶è½Çµ¤¬11·î21Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»Ø¸¶¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û»Ø¸¶è½Çµ¡¢½©¸µ¹¯¤Î¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡È»×ÁÛ¤¬¶¯¤¤¥±ー¥¡É¡Ë
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡Ö1.Á°È±¤Ê¤·¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¥«¥é¥³¥ó¿·¿§¥¼¥êー¥¯¥©ー¥Ä¡×¡Ö2.½©¸µ¤µ¤ó¤¬¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥±ー¥¡×¡Ö3.¤Ê¤ó¤«»×ÁÛ¤¬¶¯¤¤¥±ー¥¡×¡Ö4.¡Ê´ò¤·µã¤¤Î´éÊ¸»ú¡Ë¡×¡Ö5.¼«Ç§28ºÐ¡×¡Ö6.ÃÂÀ¸Æü¥¦¥£ー¥¯½ª¤ï¤ê¤Ï¼ÁÁÇ¤ËÇ¼Æ¦¤´ÈÓ¡£¡×¤ÈºÇ¶á¤Î¥Õ¥©¥È¥À¥ó¥×¤Ë¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢½©¸µ¹¯¤È¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¼Ì¿¿¤ä¡Ö¼«Ç§¤¬28ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¥í¥¦¥½¥¯¤Ï28¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Å½¤é¤ì¤¿¥Ðー¥¹¥Çー¥±ー¥¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Çºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëAKB48¡ÖOh my pumpkin!¡×¤Ç¤Ï´ë²è¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¡Ö½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤Èºî»í¾Þ¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖÀèÀ¸¡ª¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¾Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Èµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤ëÃÂÀ¸Æü½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë