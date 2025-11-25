アイドルグループ乃木坂46・5期生の一ノ瀬美空さんが、11月28日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）の表紙と巻頭特集に登場します。一ノ瀬さんがソロでB.L.T.の表紙を飾るのは初です。



【写真】一ノ瀬美空さんの笑顔を惜しみなく見せたカットが表紙になりました

一ノ瀬さんは2023年発売の32ndシングル『人は夢を二度見る』で初の選抜入りを果たして以来、最新曲『ビリヤニ』まで連続して選抜メンバーとして活躍。TBSの朝の情報番組『THE TIME,』のレギュラーを今年の3月まで務め、バラエティー番組やファッションイベントにも多数出演し、活動の幅を広げています。



そんな彼女を海と緑に囲まれた自然公園に連れ出して撮影を敢行。柔らかな陽の光の中で、彼女らしい屈託のない笑顔や、自然体の表情など、等身大の魅力そのままに切り取っています。ページをめくるたびに幸せな時間を感じられるグラビアに仕上がっています。



表紙に選ばれたのは、柔らかな冬空の下、彼女の最大の魅力でもある、笑顔を惜しみなく見せているカットです。白いニット帽と淡いトーンのスタイリングが、彼女の純粋な表情をよりいっそう引き立て、見ているだけで幸せな気持ちを与えてくれる表紙となっています。



約１万字に及ぶロングインタビューも敢行。活動をしていく中で、辛かった時期、それを乗り越えられた理由、同期への愛、そしてグループへの愛ー、活動の幅を広げ続ける彼女の熱意とまっすぐな想いが詰まった読み応えたっぷりの内容です。



また別冊付録として一ノ瀬さんの両面超ビッグポスターが付属します。