＜結婚したのはクズ男＞真実を知って驚愕「離婚か引っ越しか選べ！」【第5話まんが：アリサの気持ち】
私はアリサ（25歳）。旦那のタカアキ（35歳）と結婚して、旦那の地元に引っ越してきました。旦那はバツイチで、同じ町に前妻と息子が暮らしています。私はママ友ができたらいいなと思って、娘のアヤネ（6ヶ月）を連れて児童館の交流スペースへ出かけるようになりました。けれどなぜか避けられてしまうのです。ご近所さんも最近は挨拶すら返してくれません。私は「自分の何が悪いのだろう」と思って、ずっと思い悩んでいたのですが……。
私は児童館で会ったママさんに、勇気を出して聞いてみました。引っ越してきて右も左も分からない、もし失礼なことをしてしまっているなら教えてほしい、と……。するとそのママさんは旦那の前妻の知り合いの方だったのです。
私が何も知らないことに、そのママさんはびっくりした様子でした。そして旦那が離婚した本当の理由を教えてくれたのです。キャバ嬢に入れあげお金をつぎ込んだ挙句、「妊娠した」と嘘をつかれてあっさり妻子を捨てたと……。
ママ友ができなかった理由も、近所の人から冷たい目で見られていた理由も、私のせいではなかったのです。この土地で一生ツラい思いをしつづけるなんて耐えられません。
私が引っ越しを迫っても、旦那は「親から受け継いだ家を離れられない」とか「別に気にせずに暮らせばいいのに」とかウダウダ言うだけ。妻子を守ろうという気概はこれっぽっちも感じられませんでした。そんな態度に心底ガッカリし、私は離婚を決めました。
今は自分の地元に戻って穏やかに子育てをしています。一緒に笑い合えるママ友もできました。今回のことは自分に見る目がなかったと思って、もし次の出会いがあったときには相手のことをしっかり見極めたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
